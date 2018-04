UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche Q1: Umsatz Gruppe 13,58 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 13,28 Mrd) Umsatz Pharma 10,67 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 10,40 Mrd) Umsatz Diagnostics 2,91 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,90 Mrd) Umsatz Ocrevus 479 Mio Fr. (Q4: 369 Mio; Q3: 308 Mio) Umsatz Tecentriq 139 Mio Fr. (Q4: 132 Mio; Q3: 118 Mio) Umsatz Rituxan 1,71 Mrd Fr. (Q4: 1,77 Mrd; Q3: 1,78 Mrd) 2018: Erwarten nun niedriges einstelliges Umsatzplus Erwarten weiter höheres Wachstum bei Core-EPS mit US-Steuerreform CEO: Haben neue Therapieansätze immer im Blick Mit neuer Umsatzprognose geht auch Core-EPS-Schätzung hoch Schauen auch weiterhin nach Bolt-on Zukäufen Tecentriq ist unser Kern-Wirkstoff in Immunonkologie Pharma-Chef: Erwarten bei MS-Mittel Ocrevus weiter starkes Wachstum Herceptin-Erosion wird mit ersten Biosimilars aber steigen Erwarten leicht abnehmende Rituxan-Erosion in H2 - Schindler Q1: Umsatz 2'473 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'391 Mio) Auftragseingang 2'822 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'741 Mio) EBIT 281 Mio Fr. (AWP-Konsens: 279 Mio) Reingewinn 208 Mio Fr. (AWP-Konsens: 206 Mio) 2018: Ausblick bestätigt - Umsatzplus von 3-5% in LW - Nestlé eröffnet neue Tierfutter-Fabrik in Chile - Investition von 120 Mio USD - Bucher Q1: Umsatz 721 Mio Fr. (AWP-Konsens: 731 Mio) Auftragseingang 748 Mio Fr. (AWP-Konsens: 700 Mio) 2018: Steigerung von Umsatz und Konzernergebnis erwartet - Straumann Q1: Umsatz 324 Mio Fr. (AWP-Konsens: 321 Mio) 2018: Weiterhin org. Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich Unveränderte EBIT-Marge wegen Investitionen erwartet - Molecular Partners Q1: Liquide Mittel 129,5 Mio Fr. (Ende 2017: 141,1 Mio) Gesamtertrag 9,5 Mio Fr. (VJ 3,1 Mio) 2018: Erwarten weiterhin Ausgaben von 50-60 Mio Fr. - Asmallworld unterzeichnet Kauf-Options-Vereinbarung für Luxus-Reise-Community - Bell hält nach Ablauf der Angebotsfrist 76,75% des Hügli-Aktienkapitals - Meyer Burger vermeldet Auftrag aus Asien über 16 Mio Fr. - SHL Telemedicine bestätigt VR-Präsident Xuewen Wu im Amt - Wisekey plant Zusammenarbeit mit Saudi Advanced Technologies NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Lalique will an die SIX Swiss Exchange - Swiss steigert im ersten Quartal Umsatz und verdreifacht Betriebsgewinn BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Morgan Stanley meldet Anteil von 7,76%/3,43% - Geberit: Blackrock senkt Anteil auf 4,98 Prozent - Alpiq: Martin Ebner meldet Anteil von 3,19 Prozent - Cembra Money Bank: BlackRock meldet Anteil von 3,22 Prozent - Meyer Burger: JP Morgan Chase meldet Anteil von 2,474%/1,099% - Temenos meldet Eigenanteil von 1,276%/4,85% PRESSE DONNERSTAG - Veränderungen in den Chefetagen von Richemont-Marken erwartet (Le Temps) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: Basler KB, BC Jura, BCV, Comet, Elma, GAM, KTM Industries, Schmolz+Bickenbach, Zwahlen et Mayr Freitag: - CFT: Ergebnis Q1 Montag: - Leclanché: Ergebnis 2017 - LumX: Ergebnis 2017 - The Native: Ergebnis 2017 - Eastern Property: Ergebnis 2017 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: GfK-Verbrauchervertrauen 05/18 (08.00 Uhr) - EU: EZB Zinsentscheid mit Pk (14.30 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 03/18 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 03/18 (vorläufig) (14.30 Uhr) - CH: SNB Referate Jean Studer und Thomas Jordan, GV/Bern (Freitag) KOF Konjunkturbarometer (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - SNB Q1: Verlust von 6,8 Mrd Fr. (VJ Gewinn von 7,9 Mrd) Verlust auf Goldbestand von 0,2 Mrd Fr. (VJ +2,2 Mrd) Verlust auf Fremdwährungspositionen von 7,0 Mrd Fr. (VJ +5,3 Mrd) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.05. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 Fr. (Nachfrist. 03.-17.05) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Ceva (voraussichtlich 4. Mai 2018) - Polyphor (im Q2 2018) - Swissport (verschoben wegen Marktkonditionen) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per heute: - Banque Profil de Gestion (0,1198 Fr.) - Edmond de Rothschild (835,00 Fr.) - Feintool (2,00 Fr.) - Swiss Life (13,50 Fr.) - U-blox (2,25 Fr.) per 27.4.: - Bachem (2,75 Fr.) - BKB (3,10 Fr.) - Credit Suisse (0,25 Fr.) - SGKB (1,50 Fr.) - SFS (1,90 Fr.) per 30.4.: - BC Jura (1,85 Fr.) - BCV (33,00 Fr.) - Comet (1,50 Fr.) - GAM (0,65 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - Euro/Franken: 1,1970 - Dollar/Franken: 0,9826 - Conf-Future: -15 BP auf 158,16% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz +0,179% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,05% auf 8'736 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,64% auf 8'741 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,86% auf 1'445 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,67% auf 10'350 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,25% auf 24'084 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,05% auf 7'004 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,02% auf 12'422 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,47% auf 22'320 Punkte STIMMUNG - Seitwärtsbewegung vor EZB-Sitzung erwartet - Roche und Schindler nach Zahlen (leicht) höher erwartet

