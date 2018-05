UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom Q1: Umsatz 2'885 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'830 Mio) EBITDA 1'058 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'055 Mio) Reingewinn 379 Mio Fr. (AWP-Konsens: 373 Mio) Umsatzrückgang um 1,8% in der Schweiz 77 Jobs abgebaut - Ziel 2018 beträgt 700 Stellen 2018: Umsatz-Ziel von "rund 11,6 Mrd Fr." bestätigt EBITDA-Ziel von "rund 4,2 Mrd Fr." bestätigt Weiterhin Dividende von 22 CHF pro Aktie angepeilt Branche in anhaltend schwierigem Umfeld - Novartis erhält für Tafinlar/Mekinist-Therapie US-Zulassung bei BRAF-Melanom - Novartis präsentiert positive Phase-III-Daten zu Brolucizumab - Novartis: Wartezeit nach HSR-Act zu Avexis-übernahme ist beendet - Novartis-Therapie Kymriah erhält weitere US-Zulassung zur Lymphom-Behandlung - Clariant erhält Auftrag für Prozesskatalysatoren aus China - S&P erhöht Ausblick für Swiss Life-Kreditrating auf "positiv" - Swiss Re Corporate Solutions ernennt neuen Chef in Grossbritannien und Irland - Oerlikon Q1: Auftragseingang 974 Mio Fr. (AWP-Konsens: 834 Mio) Umsatz 813 Mio Fr. (AWP-Konsens: 794 Mio) EBITDA 123 Mio Fr. (AWP-Konsens: 118 Mio) 2018: Ausblick bestätigt - Umsatz von rund 3,2 Mrd Fr. erwartet - Lumx 2017: Reinergebnis -7,0 Mio USD (VJ -7,9 Mio) Bruttoertrag 12,8 Mio USD (VJ 17,8 Mio) Bruttoertrag 12,8 Mio USD (VJ 17,8 Mio) 2018: Wollen von sich veränderndem Marktumfeld profitieren - Bell hält auch laut definitivem Zwischenergebnis 77 Prozent des Hügli-Kapitals - Kuros erhält für Magnetos Putty europäische CE-Zertifizierung - Leclanché wird 2017-Jahresergebnis erst am 4. Mai publizieren CEO: Verzögerung ist technisch begründet - Mit Ertragsziel auf Kurs - The Native schreibt 2017 Umsatz von 15,5 Mio Fr. und Verlust von 7 Mio - Investis erwirbt sechs Wohnliegenschaften in Genf für 52 Mio Fr. - Flughafen Zürich: S&P erhöht Rating auf "AA-" - BCGE: Öffentlich-rechtliche Aktionäre unterzeichnen Aktionärsvertrag - Aevis Victoria: Privatklinikengruppe Swiss Medical Network mit neuem Chef NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - UBS: BlackRock senkt Erwerbsposition auf 4,90% - Geberit: Blackrock erhöht Anteil auf 5,22% - Meyer Burger: JP Morgan Chase meldet Anteil von 7,645%/1,15% - Siegfried: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,26% - VAT Group: Norges Bank senkt Anteil auf 2,97% - Coltene: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 5,00% PRESSE MITTWOCH - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Swisscom: Q1 Conf. Call (09.00 Uhr) GV: BCGE, Meyer Burger, Cham Group, Evolva, Glencore Donnerstag: - Geberit: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Logitech: Ergebnis 2017/18 (Conf Call 14.30 Uhr) - Sunrise: Ergebnis Q1 - Valiant: Ergebnis Q1 - Glencore: Production Report Q1 - Pargesa: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - GV: BFW, Dufry, Lastminute, Lindt, Pargesa, Plazza, UBS Freitag: - Lonza: Business-Update Q1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Datacolor: Ergebnis H1 2017/18 - Leclanché: Ergebnis 2017 (nachbörslich erw.) - GV: Hochdorf, Interroll, Lonza, Messe Schweiz, Metall Zug, Swissquote WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Detailhandelsumsätze März 2018 (09.15) Einkaufsmanager-Index (PMI) April 2018 (10.00) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/18 (endgültig; 10.00) Arbeitslosenzahlen 03/18 (11.00) BIP Q1/18 (vorab; 11.00) - US: ADP-Beschäftigung 04/18 (14.15) Energieministerium Ölbericht (Woche; 16.30) FOMC Zinsentscheid (20.00) - CH: KOF Beschäftigungsindikator (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - Seco: Index der Konsumentenstimmung im April bei 2 Punkten (Januar +5) - Schweizer Neuwagenverkäufe steigen im April um 2,7 Prozent SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.05. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 Fr. (bis 25.4., Nachfrist. 03.-17.05) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Ceva (erster Handelstag 4. Mai geplant) - Polyphor (erster Handelstag 15. Mai geplant) - Lalique (Juni, Wechsel von BX zu SIX) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bâloise (5,60 Fr.) - EFG (0,25 Fr.) - GLKB (0,90 Fr.) - KTM (0,03 Euro) - SNB (15,00 Fr.) per 3.5.: - Starrag (1,50 Fr.) per 4.5.: - Cham Group (6,00 Fr.) - Credit Suisse (0,25 Fr.) - SPS (3,80 Fr.) per 7.5.: - BCGE (2,90 Fr.) - BFW Liegenschaften (1,40 Fr.) - Plazza (4,00 Fr.) - UBS (0,65 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - Euro/Franken: 1,1947 - Dollar/Franken: 0,9959 - Conf-Future: +19 BP auf 159,12% (Montag) - SNB: Kassazinssatz +0,120% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,03% auf 8'888 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,49% auf 8'886 Punkte - SLI (Montag): +0,36% auf 1'468 Punkte - SPI (Montag): +0,37% auf 10'525 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,27% auf 24'099 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,91% auf 7'131 Punkte - Dax (Montag): +0,25% auf 12'612 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,16% auf 22'473 Punkte STIMMUNG - Zurückhaltend vor Sitzung der US-Notenkbank, Swisscom im Fokus

uh/cf

(AWP)