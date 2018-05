UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit Q1: Umsatz 823 Mio Fr. (AWP-Konsens: 807 Mio) EBITDA 245,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 237 Mio) Reingewinn 175,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 169,9 Mio) Einschätzungen für 2018 im Vgl. zum März praktisch unverändert Vorteilhafte Entwicklung der Bauindustrie erwartet Rohmaterialpreise dürfte im Q2 weiter steigen - Novartis: Sandoz erhält negatives FDA-Schreiben für Biosimilar Rituximab - Richemont Chief Technology Officer tritt nach fünf Monaten zurück - Logitech Q4: Umsatz 592,4 Mio USD (AWP-Konsens: 563 Mio) EBIT (Non-GAAP) 55,1 Mio USD (AWP-Konsens: 44,5 Mio) Reingewinn 34,4 Mio USD (AWP-Konsens: 30,0 Mio) Gaming mit Umsatzplus von 77%; Mobile Lautsprecher -65% 2018/19: Wachstums- und Gewinnziele bestätigt - Sunrise Q1: Umsatz 458 Mio Fr. (AWP-Konsens: 434 Mio) EBITDA (adj.) 140 Mio Fr. (AWP-Konsens: 137 Mio) Reingewinn 17 Mio CHF (AWP-Konsens: 12 Mio) 2018: Umsatz- und EBITDA-Ziele bestätigt - Valiant Q1: Konzerngewinn 26,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 26,8 Mio) Geschäftserfolg 31,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 33,8 Mio) 2018: Erwarten weiterhin Gewinn auf Vorjahresniveau - Ceva: Angebotspreis bei 27,50 Fr. je Aktie - IPO-Erlös 1,2 Mrd Fr. Neuer Aktionär CMA-CGM investiert rund 380 Mio Fr. - Phoenix Mecano: Verkauf von Wijdeven Inductive Solutions - kleiner Buchgewinn - Orascom DH verkauft ägyptisches Hotel für 50 Mio USD - Walliser Kantonalbank: Pierre-Alain Grichting soll neuer VR-Präsident werden - BCGE-Aktionäre stimmen Anträgen zu - Positiver Ausblick auf 2018 - Asmallworld bietet neue exklusive Reisemitgliedschaften an NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Glencore Q1: Kohleproduktion stabil bei 30,7 Mio Tonnen Kupferproduktion steigt um 21'300 Tonnen auf 345'400 Tonnen 2018: Guidance Marketing-EBIT weiter bei 2,2-3,2 Mrd USD BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Blackrock meldet zuletzt Anteil von 3,35% - Cembra Money Bank: BlackRock meldet Anteil von 3,35 Prozent - LumX: Alexandre Keusseoglou meldet höheren Anteil von 11,11% - Meyer Burger: JP Morgan Chase meldet tieferen Anteil von 2,474%/1,099% - UBS: BlackRock eröht Erwerbspositionen auf 5,04% PRESSE DONNERSTAG - Gespräche von Swiss Re und Softbank über Beteiligung stehen still (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Geberit: Conf. Call zu Ergebnis Q1 (09.00 Uhr) - Logitech: Conf. Call zu Ergebnis 2017/18 (14.30 Uhr) - Sunrise: Conf. Call zu Ergebnis Q1 (09.30 Uhr) - Pargesa: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - GV: BFW, Dufry, Lastminute, Lindt, Pargesa, Plazza, UBS Freitag: - Lonza: Business-Update Q1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Datacolor: Ergebnis H1 2017/18 - Leclanché: Ergebnis 2017 (nachbörslich erw.) - GV: Hochdorf, Interroll, Lonza, Messe Schweiz, Metall Zug, Swissquote Montag: - GV: Vaudoise WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Erzeugerpreise 03/18 (11.00 Uhr) Verbraucherpreise 04/18 (vorab; 11.00 Uhr) - US: Produktivität Q1/18 (1. Veröffentlichung; 14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Handelsbilanz 03/18 (14.30 Uhr) Markit PMI Dienste 04/18 (endgültig; 15.45 Uhr) Auftragseingang Industrie 03/18 (16.00 Uhr) ISM-Index Dienste 04/18 (16.00 Uhr) - CH: KOF Beschäftigungsindikator (Freitag) BFS Touristische Beherbergung März 2018 (Montag) BFS Landesindex der Konsumentenpreise April 2018 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.05. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 Fr. (bis 25.4., Nachfrist. 03.-17.05) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Ceva (erster Handelstag 4. Mai geplant) - Polyphor (erster Handelstag 15. Mai geplant) - Lalique (Juni, Wechsel von BX zu SIX) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Starrag (1,50 Fr.) per 4.5.: - Cham Group (6,00 Fr.) - Credit Suisse (0,25 Fr.) - SPS (3,80 Fr.) per 7.5.: - BCGE (2,90 Fr.) - BFW Liegenschaften (1,40 Fr.) - Plazza (4,00 Fr.) - UBS (0,65 Fr.) per 8.5.: - Hochdorf (4,00 Fr.) - Interroll (16,50 Fr.) - Lindt (930/93,00 Fr.) - Lonza (2,75 Fr.) - Metall Zug (70 Fr.) - Swissquote (0,90 Fr.) - ZGKB (200 Fr.) per 9.5.: - Vaudoise (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - Euro/Franken: 1,1951 - Dollar/Franken: 0,9967 - Conf-Future: -4 BP auf 159,08% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz +0,097% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,27% auf 8'872,46 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,11% auf 8'896 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,22% auf 1'471 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,20% auf 10'546 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,72% auf 23'925 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,42% auf 7'101 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,51% auf 12'802 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): wegen Feiertag geschlossen STIMMUNG - Nach Fed-Entscheid am Vorabend etwas schwächer gesehen - Geberit und Logitech nach Zahlen poisitiv im Fokus gesehen

mk/uh

(AWP)