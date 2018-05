UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich Insurance Q1: Bruttoprämien Nichtleben 9,3 Mrd USD (VJ 8,9 Mrd) Jahresprämienäquivalent Leben 1,25 Mrd USD (VJ 1,17 Mrd) Starke Kapitalposition mit Z-ECM bei 133% geschätzt Weitere Fortschritte bei Gruppen-Zielen - Banque Profil de Gestion Q1: Reingewinn von 247'357 Franken (VJ 309'196 Fr.) - Schaffner H1: Nettoumsatz 108,3 Mio Fr. (VJ 94,6 Mio) EBIT 9,0 Mio Fr. (VJ 6,0 Mio) Reinergebnis 4,0 Mio Fr. (VJ 4,2 Mio) 2017/18: EBIT-Marge im H2 mindestens auf Niveau H1 erwartet - Weko prüft Goldbach-Übernahme durch Tamedia vertieft Vollzug der Goldbach-Übernahme verschiebt sich auf Herbst 2018 - Bucher Hydraulics erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Wuxi Deli Fluid - Pargesa/Group Bruxelles Lambert veräussert Burberry-Anteile - Moody's fügt Kreditrating "PDR" für Ceva "Limited Default" hinzu - Orell-Füssli-GV lehnt Antrag von Veraison ab - Alle Anträge des VR genehmigt - The Native übt seine Option für Mehrheitsbeteiligung an P8H Inc aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Amag stoppt Auslieferung von Dieselautos in der Schweiz BETEILIGUNGSMELDUNGEN - VAT Group: Norges Bank meldet Anteil von 3,18% - MCH: LLB Swiss Investment meldet 9,73% - Jungfraubahn: JSP Sicherheitsdienste melden 4,71% - Ceva Logistics: J.R. Saadé hält 33,32% - Ceva hält 0,01% - Bucher: Norges Bank meldet Anteil von 3,32 Prozent - Adecco: BlackRock senkt Anteil auf 4,95 Prozent PRESSE MITTWOCH - Haz: Publicitas verlängert Frist für Sanierungspaket - HaZ: Zürcher Laufschuhfirma On erhält neuen Präsidenten und neuen Aktionär - HaZ: Postfinance legt gegen Finma-Verfügung Rekurs vor Bundesgericht ein ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: Galenica, LLB, Partners Group - Donnerstag Auffahrt - Eingeschränkter AWP-Dienst Freitag: - Nebag: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Erzeugerpreise April 2018 (14.30) Lagerbestände Grosshandel 03/18 (endgültig) (16.00) Energieministerium Ölbericht (Woche) (16.30) Atlanta Fed Präsident Bostic hält Rede in Jacksonville (19.15) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.05. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 Fr. (bis 25.4., Nachfrist. 03.-17.05) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Polyphor (erster Handelstag 15. Mai geplant) - Lalique (Juni, Wechsel von BX zu SIX) - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Vaudoise (12,00 Fr.) per 11.5.: - Kühne+Nagel (5,75 Fr.) - LafargeHolcim (2,00 Fr.) - Orell Füssli (4,00 Fr.) - Panalpina (3,75 Fr.) - Pargesa (2,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - Euro/Franken: 1,1879 - Dollar/Franken: 1,0031 - Conf-Future: -36 BP auf 159,22% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz +0,052% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,11% auf 8'955 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,38% auf 8'944,9 Punkte - SLI (Dienstag): -0,32% auf 1'479,73 Punkte - SPI (Dienstag): -0,28% auf 10'652 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,01% auf 24'360 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,02% auf 7'266 Punkte - Dax (Dienstag): -0,28% auf 12'912 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,44% auf 21'409 Punkte STIMMUNG - Trump und das Iranabkommen als Tagesthema

