UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé: Moody's senkt Ausblick auf 'negativ' von 'stabil' - Rating 'AA2' - Richemont hält nach Ablauf des Übernahmeangebotes nun 95% an YNAP - Roche verfehlt bei Phase-III-Studie zu Tecentriq/Cotellic primären Endpunkt - Adecco: Angekündigter Aktienrückkauf dauert bis längstens 13. Mai 2021 - Sika beendet Streit um Übernahme durch Saint-Gobain Saint-Gobain übernimmt SWH und verkauft 6,97% an Sika für 2,1 Mrd Fr. Parteien beenden alle Gerichtsverfahren Saint-Gobain behält 10,75% für mindestens 2 Jahre Saint-Gobain bezahlt Familie 3,22 Milliarden Franken Sika und Saint-Gobain wollen bestehende Geschäftsbeziehung erweitern Sika will Einheitsaktie einführen - will 6,97% Aktienanteil vernichten Finanzierung Transaktion mittels Brückenfinanzierung von UBS - Swiss Prime Site verkauft Wohnüberbauung "Weltpost Park" in Bern - HBM: Eli Lilly will HBM-Portfoliounternehmen Armo übernehmen - Cosmo: FDA sieht Mängel bei der Zulassung von Methylenblau MMX - Lastminute beendet Aktien-Teilrückkauf - bisher 33,8% angedient - Lumx schlägt Patrick Maloney zur Wahl in den Verwaltungsrat vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Polyphor engt IPO-Preisspanne ein und erhöht Upsize-Option BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock erhöht Anteil auf 5,14 Prozent - Geberit: Blackrock meldet Anteil von 5,18 Prozent - AMS: Blackrock meldet Anteil von 3,05% - Ceva Logistics: Ross Turner meldet Anteil von 4,86% - Evolva: Credit Suisse Group senkt Anteil auf <3% - Rapid Nutrition: IPO Capital meldet 7%, Whetstone 11% und St. Ledger 10,5% - U-blox: Credit Suisse meldet Anteil von 7,46% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Nebag Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April (nachbörslich) - GV: Castle PE, Jungfraubahn Dienstag: - Novartis: Investor Event (auch 16.05.) - Orascom DH: Ergebnis Q1 - Polyphor: 1. Handelstag an SIX (geplant) - GV: Vifor Pharma, Castle AI, Peach Property, Temenos, Valartis WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Fed-Präsident von St. Louis, Bullard, hält Rede in Springfield (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/18 (1. Umfrage, 16.00 Uhr) - CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex April 2018 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.05. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 Fr. (bis 25.4., Nachfrist. 03.-17.05) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Polyphor (erster Handelstag 15. Mai geplant) - Lalique (Juni, Wechsel von BX zu SIX) - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Kühne+Nagel (5,75 Fr.) - LafargeHolcim (2,00 Fr.) - Orell Füssli (4,00 Fr.) - Panalpina (3,75 Fr.) - Pargesa (2,50 Fr.) per 14.5.: - Galenica (1,65 Fr.) - LLB (2,00 Fr.) - Partners Group (19,00 Fr.) per 15.5.: - Dufry (3,75 Fr.) per 16.5.: - Jungfraubahn (2,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - Euro/Franken: 1,1947 - Dollar/Franken: 1,0034 - Conf-Future: -5 BP auf 159,19% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz +0,085% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,19% auf 8'967 Punkte (08.25 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,44% auf 8'984 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,45% auf 1'486 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,40% auf 10'695 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,80% auf 24'740 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,89% auf 7'405 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,62% auf 13'023 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,16% auf 22'758 Punkte STIMMUNG - Positive US-Vorgaben sollten Schub geben - Sika im Fokus

rw/tp

(AWP)