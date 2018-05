UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis räumt Millionenzahlung an Trumps Anwalt Cohen ein erhält Zulassungserweiterung für MS-Mittel Gilenya - Roche kündigt neue Daten zu Hämophilie-Mittel Hemlibra für Fachkongress an - UBS regelt Verantwortung für CoCo-Bonds neu - Meyer Burger verkauft Geschäftsbereich Solarsysteme an Patrick Hofer-Noser Verkauf führt zu Buchverlust im kleinerem 1-stell. Mio-Bereich - Also gründet Finanzierungsgesellschaft - Start in Deutschland - Orior hält nach Ablauf der Nachfrist 98,29% aller Thurella-Namenaktien - Wisekey arbeitet bei ICO für Kryptowährung mit BVV zusammen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - UBS: BlackRock erhöht Erwerbspositionen auf 5% - Cembra Money Bank: BlackRock erhöht Anteil auf 3,38 Prozent - Ceva Logistics: Diverse Beteiligungsmeldungen nach IPO - Rapid Nutrition: CCK SUPERANNUATION meldet 5%, ANGELFISH INVESTMENTS 5,06% - Rieter: Norges Bank senkt Anteil auf 2,77 Prozent PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April (nachbörslich) - GV: Castle PE, Jungfraubahn Dienstag: - Novartis: Investor Event (auch 16.05.) - Orascom DH: Ergebnis Q1 - Polyphor: 1. Handelstag an SIX (geplant) - GV: Vifor Pharma, Castle AI, Peach Property, Temenos, Valartis Mittwoch: - GV: Alpine Select, Alpiq, Hügli, Repower, Walliser KB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS: Produzenten- und Importpreisindex April (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.05. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 Fr. (bis 25.4., Nachfrist. 03.-17.05) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Polyphor (erster Handelstag 15. Mai geplant) - Lalique (Juni, Wechsel von BX zu SIX) - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Galenica (1,65 Fr.) - LLB (2,00 Fr.) - Partners Group (19,00 Fr.) per 15.5.: - Dufry (3,75 Fr.) per 16.5.: - Jungfraubahn (2,40 Fr.) per 17.5.: - Castle Private (1,00 Fr.) - Valartis (0,20 Fr.) - Vifor (2,00 Fr.) per 18.5.: - Temenos (0,65 Fr.) - Walliser KB (3,15 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1967 - USD/CHF: 0,9993 - Conf-Future: +1 BP auf 159,20% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz +0,069% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,05% auf 8'997,79 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,10% auf 8'994 Punkte - SLI (Freitag): +0,39% auf 1'492 Punkte - SPI (Freitag): +0,27% auf 10'723 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,37% auf 24'831 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,03% auf 7'403 Punkte - Dax (Freitag): -0,17% auf 13'001 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,47% auf 22'866 Punkte STIMMUNG - Zurückhaltung zum Wochenstart - Regierungsbildung in Italien im Fokus

cf/

(AWP)