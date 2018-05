UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis und Amgen erhalten US-Zulassung für Aimovig-Migränebehandlung - Richemont 2017/18: Umsatz 11,0 Mrd EUR (AWP-Konsens: 11,2 Mrd) Umsatz wächst in LW um 8% EBIT reported von 1,84 Mrd EUR (AWP-Konsens: 2,11 Mrd) Gewinn von 1,22 Mrd EUR (AWP-Konsens: 1,74 Mrd) Netto-Cash-Position 31.03.: 5,27 Mrd EUR (31.12.: 5,1 Mrd) Einmalbelastungen auf EBIT bei 208 Mio EUR Dividende 1,90 Fr./Aktie (VJ 1,80; AWP-Konsens: 1,90 Fr.) VRP: Weiterhin gut positioniert für langfristigen Erfolg CFO: Sind derzeit mit Lagerbeständen bei Händlern zufrieden Richemont ernennt Eric Vallat zum Chief Fashion&Accessories - HBM 2017/18: Definitiver Reingewinn von 115,9 Mio CHF (VJ 136,8 Mio) Barausschüttung von 7,00 CHF je Aktie beantragt (VJ 5,80 CHF) Erwarten in kommenden Jahren erhebl. Mehrwerte aus Investitionen - Bell hält gemäss prov. Endergebnis 98,9% des Hügli-Aktienkapitals - Cosmo: FDA akzeptiert Einreichung von Zulassungsantrag für Rifamycin NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock senkt Anteil auf 4,99 Prozent - Castle Alternative erhöht Eigenanteil auf 10,036 Prozent - Barry Callebaut: BlackRock erhöht Anteil auf 3,23% - lastminute.com meldet eigene Erwerbsposition von 19,55 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Richemont: Webcast zu Ergebnis 2017/18 (9.30 Uhr) - GV: BKW, Calida, Edisun, Phoenix Mecano Montag - Pfingstmontag Dienstag: - Sonova: Ergebnis 2017/18 + BMK - GV: BEKB, Burkhalter Mittwoch: - Julius Bär: Interim Management Statement - Lem: Ergebnis 2017/18 + BMK - GV: Poenina, Valiant, Warteck WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - Eurzozone: EZB Leistungsbilanz 03/18 (10.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Erzeugerpreise April +2,0% gg Vorjahr (Prognose +1,8) - JP: Inflation im April bei 0,7 Prozent SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 Fr. (bis 25.4., Nachfrist. 03.-17.05) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Lalique (Juni, Wechsel von BX zu SIX) - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Temenos (0,65 Fr.) - Walliser KB (3,15 Fr.) per 22.5.: - Adval Tech (4,00 Fr.) - Alpine Select (1,00 Fr.) - VAT Group (4,00 Fr.) - Villars Holding (38,00 Fr.) per 23.5.: - BKW (1,80 Fr.) - Calida (0,80 Fr.) - Edisun Power (0,60 Fr.) - Phoenix Mecano (16,00 Fr.) per 24.5.: - BEKB (6,60 Fr.) - Burkhalter (5,00 Fr.) per 25.5.: - Valiant (4,00 Fr.) - Warteck (70,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,1813 - USD/CHF: 1,0001 - Conf-Future: -12 BP auf 158,64% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz +0,151% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,29% auf 8'962 Punkte (08.25 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,16% auf 8'988 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,36% auf 1'488 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,24% auf 10'712 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,22% auf 24'714 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,91% auf 13'115 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,21% auf 7'382 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): 0,40% auf 22'930 Punkte STIMMUNG - Leicht schwächere Eröffnung erwartet

