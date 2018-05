UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär 4 Mte: Verwaltete Vermögen 401 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 399 Mrd) Cost/Income Ratio knapp unter 67% (AWP-Konsens: 68,0%) Netto-Neugeldzuflüsse über 5% Gesamtkapitalquote bei 19,8% (Ende 2017: 21,2%) Bruttomarge steigt 5 Basispunkte auf 93 BP - Vifor-JV trifft Vereinbarung mit Cara Therapeutics - Cosmo erhält "Complete Response Letter" der FDA zum Antrag für Methylen blau erwartet nicht, dass Ausblick für 2018 momentan geändert werden muss CEO: Sind mit Fazit der FDA "überhaupt nicht einverstanden" - Lem 2017/18: Umsatz 301,2 Mio Fr. (AWP Konsens: 298,8 Mio) EBIT 61,7 Mio Fr. (AWP Konsens: 61,0 Mio) Reingewinn 53,3 Mio Fr. (AWP Konsens: 48,7 Mio) Dividende 40 Fr. pro Aktie (AWP-Konsens: 38,33 Fr.; VJ 35 Fr.) 2018/19: Erwarten ein robustes Geschäftsjahr - CPH-Geschäftsbereich Zeochem übernimmt Vertriebsgeschäft von Yusheng - Hypothekarbank Lenzburg findet Kunden für Kernbankensystem Finstar - Kudelski führt Sicherheitslösung "Secure Blueprint" in den US-Markt ein - KTM Industries führt Aktienzusammenlegung durch - Spice PE kann Bravo Brio Restaurant Group übernehmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Morgan Stanley meldet Erwerbspositionen von 7,58% - Alpiq: Martin Ebner senkt Anteil auf <3 Prozent - AMS: Blackrock meldet Anteil von 2,96% - Barry Callebaut: Massachusetts Mutual Life senkt Anteil auf 2,97% - BKW: Prudential meldet leicht tiefere Beteiligung von 2,97% - Mobimo: BlackRock meldet Anteil von 5,07% - Sunrise: BlackRock senkt Anteil auf 2,89% PRESSE MITTWOCH - Swatch tauscht Chef beim Uhrenhersteller Glashütte Original aus ("Capital") ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Lem: BMK 2017/18, Zürich - GV: Poenina, Valiant, Warteck Invest Donnerstag: - Ypsomed: Ergebnis 2017/18 +BMK, Burgdorf - GV: Swatch, Aevis, APG SGA, CFT, Varia US, Zur Rose Freitag: - GV: Perfect Holding, The Native SA, Wisekey International WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/18 (09.30 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/18 (10.00 Uhr) - USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/18 (15.45 Uhr) - USA: Verkauf neuer Häuser 04/18 (16.00 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen 05/18 (16.00 Uhr) - USA: Energieministerium Ölbericht (16.30 Uhr) - USA: FOMC Sitzungsprotokoll 2.5.18 (20.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.06. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 Fr. (bis 25.4., Nachfrist. 03.-17.05) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Lalique (Juni, Wechsel von BX zu SIX) - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BKW (1,80 Fr.) - Calida (0,80 Fr.) - Edisun Power (0,60 Fr.) - Phoenix Mecano (16,00 Fr.) per 24.5.: - BEKB (6,60 Fr.) - Burkhalter (5,00 Fr.) per 25.5.: - Valiant (4,00 Fr.) - Warteck (70,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1674 - USD/CHF: 0,9928 - Conf-Future: 9 BP auf 159,05% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz +0,123% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,23% auf 8'915 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,05% auf 8'940 Punkte - SLI (Dienstag): +0,23% auf 1'480 Punkte - SPI (Dienstag): -0,08% auf 10'662 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,72% auf 24'834 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,21% auf 7'378 Punkte - Dax (Dienstag): +0,71% auf 13'078 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,18% auf 22'690 Punkte STIMMUNG - Von neuen Sorgen belastet - Julius Bär nach Zahlen höher erwartet

