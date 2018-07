UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé-Investor Third Point hält Druck hoch - Forderungen nach Umbau - Roche erreicht in Studie mit Tecentriq Ziele bei bestimmten Brustkrebs erhält positive CHMP-Empfehlung für Actemra/RoActemra - DKSH arbeitet in Asien mit Coty Professional Beauty zusammen - Cembra Money Bank ernennt Jörg Fohringer zum Leiter des B2B-Geschäfts - Comet Group: Präsident der Division X-Ray Systems tritt ab - Implenia erneuert und erhöht Konsortialkredit - GLKB: Obergericht weist Verantwortlichkeitsklage zurück - Nebag H1: Gewinn von 6,15 Mio CHF (VJ 8,93 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Geberit: Blackrock erhöht Anteil auf 5,21 Prozent - Bucher: BlackRock hält 2,93% - Cassiopea: LLB Swiss Investment AG erhöht Anteil auf 3,62 Prozent - Highlight E&E: Alexander Studhalter und Aline Studhalter halten zusammen 30,1% - Sunrise: BlackRock meldet zuletzt Anteil von 2,91% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - Syngenta-Besitzer ChemChina angeblich vor Megafusion (Reuters) Syngenta bekommt im Zuge offenbar neuen VR-Präsidenten (TA) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Ankündigung Dienstag: - Keine Ankündigung Mittwoch: - Keine Ankündigung WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Detailhandelsumsätze Mai 2018 (09.15 Uhr) Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 2018 (09.30 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/18 (endgültig; 10.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/18 (10.30 Uhr) - EU: Arbeitslosenquote 05/18 (11.00 Uhr) Erzeugerpreise 05/18 (11.00 Uhr) EZB Monatsbericht 06/18 (15.45 Uhr) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/18 (15.45 Uhr) Bauinvestitionen 05/18 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 06/18 (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Oerlikon Drive Systems (am 11. Juli geplant) - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Landis+Gyr (2,30 Fr.) per 3.7.: - Lem (40,00 Fr.) - Ypsomed (1,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1644 - USD/CHF: 0,924 - Conf-Future: +21 BP auf 159,26% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,012% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,37% auf 8'580 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +1,74% auf 8'609 Punkte - SLI (Freitag): +1,51% auf 1'424 Punkte - SPI (Freitag): +1,63% auf 10'327 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,23% auf 24'271,41 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,09% auf 7'510,30 Punkte - Dax (Freitag): +1,06% auf 12'306 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -2,2% auf 21'812 Punkte STIMMUNG - Schwacher Wochenstart erwartet

mk/tp

(AWP)