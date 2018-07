UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Moody's senkt Novartis-Kreditrating auf A1 Ausblick weiter "stabil" - Roche hat Angebot für Foundation Medicine-Aktien gestartet Angebotsfrist endet am 30. Juli - SPS erwirbt Büroliegenschaft in Zürcher Innenstadt erwartet aus Zukauf Mieterträge von 7,2 Mio Fr. - Implenia verkauft Projektentwicklung in Zürich-Altstetten an SPS - Emmi erhöht Anteil an niederländischer AVH Dairy von 75 auf 90 Prozent - Burkhalter Gruppe verstärkt sich mit Übernahme im Münstertal - Berner Kantonalbank setzt weiter auf Bankensoftware IBIS - Investitionen - HBM Healthcare erwartet im ersten Quartal 2018/19 Gewinn von 66 Mio Fr - Vontobel schliesst Erwerb von Notenstein La Roche Privatbank erfolgreich ab - Banque Profil de Gestion schliesst Kauf von Dynagest ab - Wisekey meldet deutlichen Zuwachs bei elektronischen Signaturen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - HNA findet mit Temasek und RRJ Investoren für Gategroup - Swissport-Chef Eric Born tritt per Ende 2018 zurück BETEILIGUNGSMELDUNGEN - keine PRESSE DIENSTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Ankündigung Mittwoch: - Keine Ankündigung Donnerstag: - Keine Ankündigung WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Einzelhandelsumsatz Mai (11.00 Uhr) Erzeugerpreise Mai (11.00 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie Mai (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter Mai (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Oerlikon Drive Systems (am 11. Juli geplant) - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Allreal (6,25 Fr., Nennwertrückzahlung) - Lem (40,00 Fr.) - Ypsomed (1,40 Fr.) per 10.7.: - Burckhardt Comp. (6,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1650 - USD/CHF: 0,9939 - Conf-Future: +16 BP auf 159,47% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,031% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,27% auf 8'553 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -0,93% auf 8'530 Punkte - SLI (Montag): -1,06% auf 1'409 Punkte - SPI (Montag): -0,86% auf 10'239 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,15% auf 24'307 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,76% auf 7'568 Punkte - Dax (Montag): -0,55% auf 12'238 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,12% auf 21'786 Punkte STIMMUNG - leichte Gegenbewegung nach schwachem Wochenauftakt

tt/cf

(AWP)