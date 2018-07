UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS verkauft Teile von Lufttestgeschäft in Frankreich - Straumann-CEO sieht weiter Potenzial für Wachstum - LLB schliesst Übernahme der österreichischen Semper Constantia Privatbank ab - Flughafen Zürich: Zürcher Gemeinderat will Aktien nicht verkaufen - Santhera stellt neue Daten vor zur klinischen Relevanz bestimmter Indikatoren - Crealogix übernimmt restliche Anteile an Elaxy NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Glencore startet Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 1 Mrd USD BETEILIGUNGSMELDUNGEN - OC Oerlikon: Blackrock senkt Anteil auf 2,98% - Gurit: Alantra EQMC meldet Anteil von 3,52% - Edmond de Rothschild: Gruppe Rothschild Holding senkt Anteil unter 3% - Dufry: Morgan Stanley meldet Anteile von 8,34%/2,88% - Barry Callebaut: BlackRock meldet Anteil von 3,10% - Coltene: Arno Holding meldet einen Anteil von 25,35% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - keine Ankündigung Freitag: - GV: Burckhardt, Dottikon ES Montag: - GV: PEH WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2018 (9.15) Touristische Beherbergung Mai 2018 (9.15) Devisenreserven Juni 2018 (SNB, Freitag) Arbeitsmarktdaten Juni 2018 (Seco, Montag) - US: ADP-Beschäftigung 06/18 (14.15h) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche 14.30h) PMI Dienste 06/18 (endgültig, 15.45h) ISM Dienste 06/18 (endgültig, 16.00h) Energieministerium Ölbericht (Woche, 16.30h) FOMC-Sitzungsprotokoll 12./13.6. (20.00h) WIRTSCHAFTSDATEN/-NEWS - SNB: Bundesrat ernennt Martin Schlegel zum stellvertr. Direktoriumsmitglied - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Oerlikon Drive Systems (am 11. Juli geplant) - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1598 - USD/CHF: 0,9918 - Conf-Future: -1 BP auf 159,63% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,055% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,04% auf 8'660 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,44% auf 8'664 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,13% auf 1'424 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,22% auf 10'367 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): geschlossen wegen Feiertag - Nasdaq Comp (Mittwoch): geschlossen wegen Feiertag - Dax (Mittwoch): -0,26% auf 12'318 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,79% auf 21'549 Punkte STIMMUNG - Kaum Impulse - Börse gehalten erwartet

