UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - LafargeHolcim gewinnt Grossauftrag über 500 Millionen Pfund in GB - Novartis: Eigene Valsartan-Produkte nicht von Rückruf betroffen - Partners Group erwirbt Megadyne Group und Ammeraal Beltech für 2 Mrd Euro - Implenia: Auftragsvolumen von 55 Millionen Fr. an Einhausung Schwamendingen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Obseva plant per 13.7. Kotierung eigener Aktien an SIX (bisher nur Nasdaq) will rund 45 Mio Aktien an SIX kotieren lassen Marktkapitalisierung von über 650 Mio Fr. erwartet - SIX lanciert neue Handelsplattform für digitale Vermögenswerte BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: BlackRock meldet Anteil von 3,08% - Bucher: BlackRock erhöht Anteil auf 3,12% - Gurit: EQMC Europe Development meldet Anteil von 3,41% PRESSE FREITAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Burckhardt, Dottikon ES Montag: - GV: PEH Dienstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - USA Handelsbilanz (14.30 Uhr) Arbeitsmarktbericht (14.30 Uhr) - CH: Seco Arbeitsmarktdaten Juni 2018 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (am 9. Juli geplant) - Oerlikon Drive Systems (am 11. Juli geplant) - Obseva (am 13. Juli geplant) - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.7.: - Burckhardt Comp. (6,00 Fr.) per 16.7.: - Private Equity Holding (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,1620 - USD/CHF: 0,9925 - Conf-Future: -3 BP auf 159,6% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,025% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,37% auf 8'706 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,12% auf 8'674 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,33% auf 1'428 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,17% auf 10'384 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,75% auf 24'357 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,12% auf 7'586 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,19% auf 12'464 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,12% auf 21'788 Punkte STIMMUNG - Freundlicher Handelsstart erwartet

