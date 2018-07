UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis-Tochter Sandoz ruft in USA Produkte mit Blisterverpackung zurück - Oerlikon verschiebt Börsengang von GrazianoFairfield Kotierung wird zu späterem Zeitpunkt wieder aufgenommen - Lonza publiziert revidierte Zahlen für erstes Halbjahr 2017 - CEVA Logistics kündigt Refinanzierung für Grossteil von Verbindlichkeiten an - SIX: AMS und Temenos ersetzen ab September Bâloise und Aryzta im SLI - Cosmo: FDA lässt Generikum von Teva zu Uceris zu - Beschwerde läuft weiter - Ci Com rechnet aufgrund Kursrückgang auf ADC-Beteiligung mit Halbjahresverlust NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Swiss Re erhöht eigene Erwerbspositionen auf 13,47%; Aquarius hält unter 3% - Rapid Nutrition: Whetstone Capital hält weniger als 3% - Lonza: UBS senkt Anteil auf unter 3% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Blackstone Resources: Erster Handelstag an der SIX (geplant) - GV: PEH Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - Oerlikon: IPO GrazianoFairfield an der SIX - Erster Handelstag (geplant) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2018 (nachbörslich) - Hypo Lenzburg: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: sentix Konjunkturindex 07/18 (10.30 Uhr) - CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ankündigung WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Arbeitslosenquote bleibt im Juni auf Zehnjahrestief von 2,4 Prozent SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (HEUTE geplant) - Oerlikon Drive Systems (am 11. Juli geplant) - Obseva (am 13. Juli geplant) - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.7.: - Burckhardt Comp. (6,00 Fr.) per 16.7.: - Private Equity Holding (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1626 - USD/CHF: 0,9875 - Conf-Future: +27 BP auf 159,87% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,054% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,37% auf 8'730 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,27% auf 8'697 Punkte - SLI (Freitag): +0,26% auf 1'432 Punkte - SPI (Freitag): +0,32% auf 10'417 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,41% auf 24'456,48 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,34% auf 7'688,39 Punkte - Dax (Freitag): +0,26% auf 12'496 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,14% auf 22'037 Punkte STIMMUNG - Freundlich - Unterstützung aus Übersee

mk/kw

(AWP)