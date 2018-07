UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Interrroll H1 2018: Org. Umsatzwachstum von rund 18% erwartet Steigerung beim Ebit von mind. 20 Prozent erwartet Alle Regionen und sämtliche Produktgruppen legen zu - Meier Tobler H1 2018: Unerwartet starker Umsatzrückgang - Vier Prozent unter dem Pro-forma-Wert des Vorjahres Gesamtjahr mit leicht geringerem Rückgang erwartet Gesamtjahr mit über 30 Mio CHF liegendem Ebitda erwartet Ausschüttung wird für 2018 und 2019 ausgesetzt - DKSH verkauft Healthcare-Geschäft in China für 100 Mio CHF an Warburg Pincus - Swiss Life-Immobilienfonds prüft Kauf von Liegenschaftsportfolios - Cosmo: Cassiopeas Phase-III-Studie mit Winlevi hat gute Eregebnisse erzielt - Tornos führt Nennwertherabsetzung durch - Ausschüttung und Reserven-Zuweisung - Evolva ernennt Oliver Walker zum neuen CEO - ersetzt Simon Waddington - PEH Q1 2018/19: Gewinn von 11,5 Mio EUR (VJ Verlust von 0,3 Mio) - Banque Cantonale du Jura verzeichnet Abgang im Verwaltungsrat - Zehnder Group beendet Konsultationsverfahren am Standort Gränichen Abbau von 35 Stellen in Gränichen - Streetbox Real Estate Fund von Procimmo erzielt Anlagerendite von 10,2 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Sonova: Affiliated Managers melden Anteil von 3,02% - Adecco: Adecco Group AG senkt Anteil auf <3% - Barry Callebaut: BlackRock meldet Anteil von 3,12% - Geberit: Blackrock senkt Anteil auf 5,14 Prozent - Peach Property: LRI Invest senkt auf 2,94% - Orior: UBS Fund Management meldet Anteil von 8,86% - Lonza: UBS erhöht Anteil auf 3,001% - Landis+Gyr: Credit Suisse Fund senkt Anteil auf 2,98% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2018 (nachbörslich) - Hypo Lenzburg: Ergebnis H1 (nachbörslich) Donnerstag: - Partners Group: AuM H1 + Conf. Call - Bossard: Ergebnis H1 - DKSH: Ergebnis H1 + MK WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - FR: Industrieproduktion 05/18 (08.45 Uhr) - IT: Industrieproduktion 05/18 (10.00 Uhr) - GB: Handelsbilanz 05/18 (10.30 Uhr) Industrieproduktion 05/18 (10.30 Uhr) - GR: Industrieproduktion 05/18 (11.00 Uhr) - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 07/18 (11.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - Eidgenossenschaft stock Anleihe 0,5%/2032 auf SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Obseva (am 13. Juli geplant) - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Burckhardt Comp. (6,00 Fr.) per 16.7.: - Private Equity Holding (2,00 Fr.) per 25.7.: - Nebag (0,80 Fr.) per 3.8.: - Carlo Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1647 - USD/CHF: 0,9923 - Conf-Future: -35 BP auf 159,52% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,037% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,19% auf 8'776 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,72% auf 8'760 Punkte - SLI (Montag): +1,02% auf 1'447 Punkte - SPI (Montag): +0,73% auf 10'493 Punkte - Dow Jones (Montag): +1,31% auf 24'777 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,88% auf 7'756 Punkte - Dax (Montag): +0,38% auf 12'544 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0.97 auf 22'267 Punkte STIMMUNG - Erneut freundlich erwartet - Ruhe im Handelskonflikt

