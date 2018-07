UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza H1: Umsatz 3,08 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,02 Mrd) Kern-EBITDA 802 Mio CHF (AWP-Konsens: 792 Mio) Kern-EBIT 626 Mio Fr. (AWP-Konsens: 623 Mio) Reingewinn 405 Mio Fr. (AWP-Konsens: 369 Mio) 2018: Guidance wird erhöht Mittleres bis hohes einstelliges Umsatzwachstum erwartet Kern-EBITDA-Marge mit 26% für das erste Halbjahr vergleichbar ergänzt Mittelfrist-Ziel um zweistellige Kapitalrendite (ROIC) bestätigt restliche Ziele 2022 - Clariant H1: Umsatz 3,39 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,35 Mrd) EBITDA vor Einmaleffekten 524 Mio Fr. (AWP-Konsens: 525 Mio) Reingewinn 211 Mio Fr. (AWP-Konsens: 217 Mio) Operativer Cash Flow 102 Mio Fr. (VJ 116 Mio) 2018: Bisherige Prognosen bestätigt bestätigt mittelfristiges Ziel für EBITDA-Marge von 16 bis 19% - Bobst H1: Umsatz 762,5 Mio Fr. (VJ 643,2 Mio) EBIT 35,2 Mio Fr. (VJ 39,8 Mio) Nettoergebnis 24,9 Mio Fr. (VJ 27,7 Mio) 2018: Ergebniserwartung reduziert - EBIT über 90 Mio Fr. erwartet - Bucher H1: Umsatz 1,56 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,51 Mrd) Auftragseingang 1,52 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,43 Mrd) EBIT 142 Mio Fr. (AWP-Konsens: 143,1 Mio) Reingewinn 111 Mio Fr. (AWP-Konsens: 109,2 Mio) 2018: Prognose bestätigt - Steigerung von Umsatz und Konzernergebnis - Calida H1: Nettoumsatz 194,3 Mio Fr. (VJ 175,6 Mio) EBIT 5,5 Mio Fr. (VJ 5,8 Mio) Reingewinn 4,4 Mio Fr. (VJ 5,9 Mio) 2018: Fokus weiter auf Mehrmarkenstrategie und klare Positionierung - EFG H1: Zugrunde liegender Reingewinn 129,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 101,3 Mio) IFRS-Reingewinn 46,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 73,6 Mio) Zugrundeliegendes Netto-Neugeld +3,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: +1,2 Mrd) AuM 142,7 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 143,1 Mrd) Bruttoertrag 570,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 609,9 Mio) Arbeiten weiter an Plan 2016-2019 - bestätigen strategische Ziele 2019 - Sulzer H1: Bestellungseingang 1,80 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,79 Mrd) Umsatz 1,60 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,57 Mrd) Operativer EBITA 148,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 129,5 Mio) Nettogewinn Aktionäre 64,3 Mio Fr. (VJ 36,9 Mio) 2018: Prognose für Umsatz und Bestellungen wird erhöht Umsatzwachstum von 6-8% und Bestellungen +7-10% erwartet - Valora H1: Umsatz 1'042,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'051 Mio) EBIT 36,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 37,6 Mio) Reingewinn 21,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 26,1 Mio) 2018: Ziele bestätigt - EBIT von 90 Mio Fr. (+/- 3 Mio Fr.) - WKB H1: Geschäftserfolg 59 Mio Fr. (VJ 57,4 Mio) Reingewinn von 51,1 Mio Fr. (VJ 49,9) 2018: Anstieg von Geschäftserfolg und Reingewinn erwartet - Dormakaba veräussert Minderheitsanteil von 40% an ISEO - Gurit: Martin Bisang erhöht Anteil auf 10% - HMB Healthcare bestätigt für Q1 2018/2019 Gewinn von 66,6 Mio Fr. - Meyer Burger erhält Auftrag für SWCT-Plattform aus Südostasien - Obseva erweitert Führungsteam - Ernennt Wim Souverijns zum CCO - Wisekey verlängert die von Exworks gewährte Kreditlinie NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Vanguard International Explorer Fund meldet Anteil von 3,012% - Dormakaba: T. Rowe Price Associates meldet Anteil von 3,23% - Kardex: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3% - Molecular Partners: Hans Kaspar Binz senkt Anteil unter 3% - OC Oerlikon: Blackrock meldet Anteil von 3,01% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Lonza: MK H1 - Bobst: Conf. Call H1 (10.30 Uhr) - Bucher: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - EFG International: MK H1 - Sulzer: Conf. Call H1(9.00 Uhr) - Valora: MK H1 - BPDG: Ergebnis H1 (nachbörslich) Donnerstag: - Nestlé: Ergebnis H1 (Conf. Call) - Roche: Ergebnis + MK H1 - Sika: Ergebnis H1 - Also: Ergebnis H1 - Autoneum: Ergebnis H1 (Conf. Call) - Basler KB: Ergebnis H1 - Cosmo: Ergebnis H1 (Conf. Call) - Graubündner KB: Ergebnis + MK H1 - Inficon: Ergebnis Q2 (Conf. Call) Freitag: - LafargeHolcim: Ergebnis H1 (Conf. Call) - APG SGA: Ergebnis H1 - Bellevue: Ergebnis H1 - CFT: Umsatz Q2 - Forbo: Ergebnis H1 - Starrag: Ergebnis H1 (Conf. Call) - Vontobel: Ergebnis H1 + MK - Zehnder: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: ifo-Geschäftsklima 07/18 (10.00 Uhr) - US: Verkauf neuer Häuser (16.00 Uhr) Energieministerium Ölbericht (16.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.08. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Nebag (0,80 Fr.) per 3.8.: - Carlo Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1607 - USD/CHF: 0,9932 - Conf-Future: +9 BP auf 158,97% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz +0,029% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,03% auf 9'003 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,51% auf 9'006 Punkte - SLI (Dienstag): +0,73% auf 1'479 Punkte - SPI (Dienstag): +0,43% auf 10'741 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,79% auf 25'242 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,01% auf 7'841 Punkte - Dax (Dienstag): +1,12% auf 12'689 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,46% auf 22'614 Punkte STIMMUNG - Wenig Bewegung vor Gipfeltreffen USA-EU

yr/rw

(AWP)