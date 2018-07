UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - LafargeHolcim H1: Umsatz 13,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 13,1 Mrd) Umsatz auf vergleichbarer Basis +4,8% (AWP-Konsens: +3,2%) Bereinigter op. EBITDA 2,48 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,46 Mrd) Reinergebnis 1'078 Mio Fr. (VJ 1'013 Mio) 2018: Prognosen bestätigt CEO: Haben im zweiten Quartal Fortschritte beim EBITDA gemacht - Bellevue Group H1: Geschäftsertrag 52,5 Mio Fr. (VJ 49,9 Mio) Halbjahresgewinn von 11,5 Mio Fr. 2018: Wollen Momentum im Asset Management pflegen - Forbo H1: Umsatz 668,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 641,5 Mio) EBIT 75,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 69,2 Mio) Reingewinn 58,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 55,0 Mio) 2018: Ausblick bestätigt - leichte Steigerung Umsatz und Ergebnis - Starrag H1: Umsatz 192,3 Mio Fr. (VJ 202,3 Mio) Auftragseingang 216,3 Mio Fr. (VJ 141,7 Mio) EBIT 6,0 Mio Fr. (VJ 8,0 Mio) Reingewinn 4,3 Mio Fr. (VJ 6,4 Mio) 2018: Umsatz unter Vorjahr - EBIT-Marge auf Niveau Vorjahr erwartet - Vontobel H1: Betriebsertrag 583,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 572,0 Mio) Neugeldzufluss 5,1 Mrd Fr. (VJ 0,3 Mrd) Verwaltete Vermögen 168,6 Mrd Fr. (Ende 2017: 165,3 Mrd) Konzernergebnis 132,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 122 Mio) 2018: Streben gegenüber 2017 weitere Erhöhung der Profitabilität an Neues Ziel CI-Ratio "unter 72 Prozent" (bisher unter 75 Prozent) Neues Ziel für EKP-Rendite "über 14 Prozent" (vorher 12 Prozent) CEO: Erwarten weiterhin Wegfall von 140 Stellen bei Notenstein Erste Wochen im H2 zeigen sich in üblichem Muster Feriensaison - Zehnder H1: Umsatz 290,6 Mio EUR (AWP-Konsens 289,5 Mio) EBIT 14,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 10,2 Mio) Reingewinn 10,6 Mio EUR (AWP-Konsens: 6,6 Mio) 2018: EBIT-Marge leicht über dem ersten Semester erwartet - Ceva steigert Umsatz im zweiten Quartal um 7,3 Prozent - Datacolor: Finanzchefin Annet van der Laan tritt per Ende Januar zurück - Rapid Nutrition beruft Vesta Vanderbeken in den Verwaltungsrat - Wisekey-Tochter Quovadis verlängert Partnerschaft mit Switch bis 2021 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Gantenbein zieht Kandidatur für Raiffeisen-Verwaltungsratspräsidium zurück BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Gurit: Martin Bisang meldet Anteil von 9,85% - OC Oerlikon: Blackrock senkt Anteil auf 2,88% - The Native: Diverse Beteiligungsänderungen - Skatershchikov senkt Anteil - Swiss Re senkt eigene Erwerbspositionen auf 10,92% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Vontobel: MK H1 Montag: - keine wichtigen Termine Dienstag: - Credit Suisse: Ergebnis Q2 + MK - Logitech: Ergebnis Q1 (Conf. Call) - GAM: Ergebnis H1 - Lem: Ergebnis Q1 - Swissquote: Ergebnis H1 + MK - SNB: Ergebnis H1 - Swiss: Ergebnis H1 - Pargesa: Ergebnis Q2 - Glencore: Produktionsreport - GV: Carlo Gavazzi WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: BIP Q2/18 (14.30) Privater Konsum Q2 (14.30) Uni Michigan Verbrauchervertrauen Juli (16.00) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Einfuhrpreise Juni +0,5% gg Vormonat (Prognose +0,3) Einfuhrpreise Juni +4,8% gg Vorjahr (Prognose +4,5) - FR: BIP Q2 +0,2% gg VQ (Prognose +0,3) - 1. Schätzung SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.08. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: per 3.8.: - Carlo Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1578 - USD/CHF: 0,9948 - Conf-Future: +6 BP auf 159,10% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz +0,016% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,05% auf 9'135 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +1,3% auf 9'139 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,2% auf 1'497 Punkte - SPI (Donnerstag): +1,2% auf 10'881 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,44% auf 25'527 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,01% auf 7'852 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,8% auf 12'809 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,56% auf 22'713 Punkte STIMMUNG - US-BIP im Fokus

tt/ra

(AWP)