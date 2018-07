UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS Q2: Gewinn vor Steuern 1'052 Mio Fr. (AWP-Konsens: 894 Mio) Gewinn v.St. bereinigt 1,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1'098 Mio) Reingewinn Konzern 647 Mio Fr. (AWP-Konsens: 612 Mio) Kernkapital-Quote (CET1 B III etc.) bei 12,8% (Q1 12,9%) Geschäftsertrag 5'595 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5'352 Mio) Geschäftsaufwand 4'277 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4'339 Mio) Verwaltete Vermögen 1'398,4 Mrd Fr. (Ende Q1: 1'380 Mrd) Nettoneugeld Vermögensverwaltung 13,2 Mrd Fr. (Q1 14,4 Mrd) Vorsteuerergebnis Swiss UB 553 Mio Fr. (VJ 502 Mio) Vorsteuerergebnis IWM 433 Mio Fr. (VJ 365 Mio) Vorsteuerergebnis Asia Pacific 217 Mio Fr. (VJ 188 Mio) Vorsteuerergebnis Global Markets 148 Mio Fr. (VJ 257 Mio) Vorsteuerergebnis IBCM 110 Mio Fr. (VJ 78 Mio) Erhebliche Unsicherheit für den Rest des Jahres erwartet Auf Kurs zur Erreichung Kostenziel 2018 (Kostenbasis unter 17 Mrd CHF) auf gutem Weg für Zielvorgaben bezüglich RoTE 2019 Weiteres Wachstumspotential für diverse Bereiche erwartet - Novartis erhält EU-Zulassung für Migräne-Mittel Aimovig - Roche kauft Aktien von Foundation Medicine gemäss Angebot - Swisscom: Fastweb übernimmt 5G-Frequenzen/Fixed-Wireless-Sparte von Tiscali Transaktion hat Wert von rund 150 Mio Euro - Abschluss im 11/2018 - Logitech Q1: Umsatz 608 Mio USD (AWP-Konsens: 580,0 Mio) EBIT (non-GAAP) 61 Mio USD (AWP-Konsens: 46,6 Mio) Reingewinn 38,5 Mio USD (AWP-Konsens: 30,6 Mio) 2018/19: Ziele werden erhöht - 9 bis 11% Umsatzplus in Lokalwährung EBIT non-GAAP 325 bis 335 Mio USD (bisher 310 bis 320 Mio) Übernahme von Blue Microphones für rund 177 Mio USD - SNB H1: Gewinn von 5,1 Mrd Fr. (VJ 1,2 Mrd) Gewinn auf Frankenpositionen von 1,0 Mrd Fr. Gewinn auf Fremdwährungspositionen von 5,2 Mrd Fr. (VJ 0,1 Mrd) Verlust auf Goldbestand von 0,9 Mrd Fr. (VJ 0,3 Mrd) Q2: Gewinn von 11,96 Mrd Fr. (VJ -6,7 Mrd) - GAM H1: Zugrundeliegender Konzerngewinn 71,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 71,0 Mio) Betriebsertrag 287,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 288,4 Mio) Nettoneugeldzufluss 9,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: +6,8 Mrd) AuM von 163,8 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 162,5 Mrd) suspendiert Investment Director wegen interner Untersuchung Volatiles Umfeld könnte Zuflüsse beeinträchtigen - ebenso Suspendierung Wollen Umsetzung der Strategie trotz Herausforderungen fortsetzen - Swissquote H1: Betriebsertrag 121,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 104,8 Mio) Vorsteuergewinn 30,8 Mio CHF (AWP-Konsens: 27,7 Mio) Reingewinn 25,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 23,2 Mio) 2018: Erhöhen Wachstumsprognose bei Ertrag und Gewinn auf 15 (10)% - Lem Q1: Umsatz 88,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 85,0 Mio) EBIT 18,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,3 Mio) Reingewinn 13,5 Mio Fr. (VJ 13,3 Mio) - Sunrise meldet Abgang von Chief Administrative Officer Dominik Rubli - MCH Group bestätigt Kündigung von Swatch für Baselworld Durchführung von Baselworld dadurch nicht gefährdet - Zug Estates gewinnt AB Inbev als Mieter für "Suurstoffi" - SHL: 2 chinesische Aktionäre halten als Gruppe neu über 50 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Swiss H1: Operativer Gewinn 330 Mio Fr. (VJ 197 Mio) - Glencore H1: Kupferproduktion steigt um 8% auf 696'200 Tonnen Kohleproduktion stabil bei 62 Mio Tonnen BETEILIGUNGSMELDUNGEN - UBS erhöht eigene Erwerbspositionen auf 3,43% - Aryzta: BlackRock meldet Anteil von 3,17% - Implenia: Dimensional Holdings meldet Anteil von 3,005% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,05% PRESSE DIENSTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - CS: MK Q2 - Logitech: Conf Call Q2 (14.30 Uhr) - GAM: MK H1 - Swissquote: MK H1 - Pargesa: Ergebnis Q2 (nachbörslich) - GV: Carlo Gavazzi Mittwoch: - Nationalfeiertag - Eingeschränkter AWP-Dienst Donnerstag: - Kardex: Ergebnis H1 (Conf Call 15.00 Uhr) - VAT: Ergebnis H1 + MK Freitag: - Dufry: Ergebnis Q2 (Conf Call 14.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis H1 + MK - Coltene: Ergebnis H1 - Interroll: Ergebnis H1 - Mobimo: Ergebnis H1 (Conf Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Seco Konsumentenstimmung (Umfrage Juli) (Donnerstag) BFS Detailhandelsumsätze Juni 2018 (Donnerstag) Einkaufsmanagerindex (PMI) Juli 2018 (Donnerstag) KOF Beschäftigungsindikator (Freitag) BFS Landesindex der Konsumentenpreise Juli 2018 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.08. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: per 3.8.: - Carlo Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1566 - USD/CHF: 0,9871 - Conf-Future: -38 BP auf 158,71% (Montag) - SNB: Kassazinssatz +0,030% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,01% auf 9'162 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -0,11% auf 9'163 Punkte - SLI (Montag): -0,02% auf 1'503 Punkte - SPI (Montag): -0,14% auf 10'905 Punkte - Dow Jones (Montag): -0,57% auf 25'307 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,39% auf 7'630 Punkte - Dax (Montag): -0,48% auf 12'798 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,24% auf 22'600 Punkte STIMMUNG - weiter zurückhaltend, CS nach Zahlen stark

