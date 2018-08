UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé-Angestellte wollen Grossteil der 500 Entlassungen verhindern - UBS siegt vor Bundesverwaltungsgericht - Keine Amtshilfe an Frankreich - Novartis und Roche bereiten sich auf "harten Brexit" vor - Novartis tritt Rechte an Onkologie-Wirkstoffen an chinesisches Unternehmen ab - VAT H1: Umsatz 386,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 394,2 Mio) Auftragseingang 380,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 426,2 Mio) EBITDA 122,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 123,8 Mio) Reingewinn 83,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 82,7 Mio) - Kardex H1: Umsatz 195,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 195,5 Mio) EBIT 23,6 Mio EUR (AWP-Konsens: 22,7 Mio) Reingewinn 17,0 Mio EUR (AWP-Konsens: 16,3 Mio) H2: Guter Geschäftsgang dürfte sich fortsetzen Opportunitäten zur Stärkung der Gruppe werden laufend geprüft - Crealogix 2017/18: Umsatz 87,1 Mio Fr (VJ 74,9 Mio) Konzerngewinn 0,9 Mio Fr. (VJ 1,4 Mio) bestätigt Wachstums- und Profitabilitätsziele - Airesis H1: Umsatz Le Coq Sportif bei 57,6 Mio Euro (VJ 56,8) EBITDA Le Coq Sportif 2,6 Millionen (VJ 0) Le Coq Sportif erwartet 2stelliges Wachstum im H2, stabile Margen - Pargesa H1: Konzerngewinn 212,6 Mio Fr. (VJ 252,5 Mio) - GAM setzt Handel von Fonds der Absolute-Return-Bond-Strategie aus - Alpiq schliesst Verkauf des Industriegeschäfts ab - Zufluss von 800 Millionen - Zur Rose übernimmt spanische Marktplatz-Plattform Promofarma - BKB: Angebot für Komplettübernahme der Bank Cler startet am 17. August - Conzzeta nominiert Michael König als Verwaltungsrat - DKSH führt Nutridor-Milchprodukte in Kambodscha ein - Feintool erhält grünes Licht für Kauf von Stanz- und LaserTechnik Jessen - Wisekey und China Bridge Capital setzen Joint Venture um NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Lombard Odier muss im US-Steuerstreit 5,3 Millionen US-Dollar nachbezahlen - Axa Schweiz H1: Reingewinn sinkt um 67% auf 136 Mio Fr. Bruttoprämien 8,42 Mrd Fr. (VJ 8,42 Mrd) BETEILIGUNGSMELDUNGEN - OC Oerlikon: Blackrock senkt Anteil auf 2,77% - LumX meldet Eigenanteil von 21,43% - Geberit: Blackrock senkt Anteil auf 4,98 Prozent - Credit Suisse: Harris Associates senken Anteil auf 4,97% - Aryzta: BlackRock meldet Anteil von 2,96% PRESSE DONNERSTAG - Credit Suisse wählt Frankfurt als Post-Brexit-Standort (Financial Times) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Kardex: Conf. Call H1 (15.00 Uhr) - VAT: MK H1 Freitag: - Dufry: Ergebnis Q2 (Conf Call 14.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis H1 + MK - Coltene: Ergebnis H1 - Interroll: Ergebnis H1 - Mobimo: Ergebnis H1 (Conf Call 10.00 Uhr) Montag: - Belimo: Ergebnis H1 - GLKB: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Detailhandelsumsätze Juni 2018 (9.15 Uhr) Einkaufsmanagerindex (PMI) Juli 2018 (9.30 Uhr) - CH: KOF Beschäftigungsindikator (Freitag) BFS Landesindex der Konsumentenpreise Juli 2018 (Freitag) BFS Touristische Beherbergungen Juni/H1 2018 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Index der Konsumentenstimmung fällt im Juli auf -7 Punkte (April +2) - US: Notenbank Fed belässt Leitzins wie erwartet bei 1,75 und 2,00 Prozent ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie Juli 58,1 Pkt (Prognose 59,4) Bauausgaben Juni -1,1% gg Vormonat (PrognosE +0,3) ADP-Beschäftigtenzahl Juli +219'000 gg Vormonat (Prognose +186'000) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.08. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: per 3.8.: - Carlo Gavazzi (12,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr) - EUR/CHF: 1,1561 - USD/CHF: 0,9931 - Conf-Future: +11 BP auf 158,82% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz +0,042% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,23% auf 9'153 Punkte (08.30 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,12% auf 9'174 Punkte - SLI (Dienstag): +0,02% auf 1'503 Punkte - SPI (Dienstag): -0,06% auf 10'898 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,32% auf 25'334 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,46% auf 7'707 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,53% auf 12'737 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,03% auf 22'513 Punkte STIMMUNG - Auf breiter Front tiefer erwartet

rw/tp

(AWP)