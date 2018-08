UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Belimo H1: Umsatz 325,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 315,6 Mio) EBIT 59,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 53,4 Mio) Reingewinn 47,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 42,9 Mio) 2018: Für weiteren Geschäftsverlauf zuversichtlich H2: Hohe Wachstumsrate aus H1 wahrscheinlich nicht ganz zu halten - GLKB H1: Reingewinn 11,0 Mio Fr. (VJ 10,0 Mio) Betriebsertrag 36,7 Mio Fr. (VJ 34,8 Mio) Geschäftserfolg 13,0 Mio Fr. (VJ 12,0 Mio) - Ceva Logistics schliesst Refinanzierung von 1,4 Milliarden Dollar ab - Emmi erhöht ihre Beteiligung an Emmi Ambrosi France - Titlis und Brunni-Bahnen stellen Gespräche über Zusammenschluss wieder ein - Gurit verkauft PVC-Produktionsgesellschaft in China - Also übernimmt Vertriebsgeschäft von Hewlett Packard in Osteuropa NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Georg Fischer: BlackRock senkt Anteil auf 5,38% - SHL: Cai Mengke und Kun Shen halten zusammen Anteil von 54,9% - Ascom: Patrick Schmitz-Morkramer und Patrick Bierbaum senken Anteil auf 2,98% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Oerlikon: Ergebnis Q2 (Conf Call 13.00 Uhr) - BCGE: Ergebnis H1 + MK H1 - Galenica: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) Mittwoch: - Vifor Pharma: Ergebnis H1 - Obseva: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Schmolz+Bickenbach: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Touristische Beherbergungen Juni/H1 2018 (09.15 Uhr) - DE: VDMA Auftragseingang Maschinenbau (10.00 Uhr) - EU: Sentix-Investorvertrauen (10.30 Uhr) - CH: SNB Devisenreserven Juli 2018 (Dienstag) KOF Konjunkturumfragen vom Juli (inkl. MK) (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Auftragseingang Industrie Juni -0,8% GG Vorjahr (Prognose +3,4) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.08. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1506 - USD/CHF: 0,9960 - Conf-Future: +37 BP auf 158,65% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz +0,033% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,18% auf 9'174 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,03% auf 9'158 Punkte - SLI (Freitag): +0,09% auf 1'498 Punkte - SPI (Freitag): +0,08% auf 10'892 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,54% auf 25'463 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,12% auf 7'812 Punkte - Dax (Freitag): +0,55% auf 12'616 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,05% auf 22'513 Punkte STIMMUNG - Freundlicher Wochenauftakt erwartet

