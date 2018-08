UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich Insurance H1: Betriebsgewinn BOP 2,4 Mrd USD (AWP-Konsens: 2,25 Mrd) Reingewinn (NIAS) 1,79 Mrd USD (AWP-Konsens: 1,75 Mrd) Combined Ratio 97,5% (VJ 97,8%) Eigenkapital 29,7 Mrd USD (AWP-Konsens: 31,3 Mrd) Ausblick: Sind Erreichen der 2019-Ziele gut auf Kurs Zurich-CEO: Kommen bei Umsetzung der 2016 lancierten Strategie voran Kostenbasis dank Restrukturierung um 900 Mio USD tiefer Weitere Einsparungen werden vor allem aus IT stammen Wollen Geschäft in Lateinamerika weiter ausbauen - Adecco Q2: Reingewinn 170 Mio EUR (AWP-Konsens: 173 Mio) Organisches Wachstum (bereinigt) 4% (AWP-Konsens: 4,5%) Umsatz 6'052 Mio EUR (AWP-Konsens: 6'102 Mio) EBITA (adj.) 270 Mio EUR (AWP-Konsens: 271 Mio) Wachstum bereinigt im Juni und Juli kombiniert bei 4% - Evolva H1: Umsatz 3,8 Mio Fr. (VJ 3,6 Mio) Reinverlust -14,7 Mio Fr. (VJ -20,3 Mio) Liquide Mittel von 75,0 Mio Fr. (Ende 2017: 97,2 Mio) - Orell Füssli H1: Umsatz 127,5 Mio Fr. (VJ 131,9 Mio) Reinergebnis -0,2 Mio Fr. (VJ +3,1 Mio) 2018: Weiterhin 'sich abschwächende Ertragssituation' erwartet - Valiant H1: Konzerngewinn 59,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 58,6 Mio) Geschäftserfolg 81,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 71,5 Mio) Betriebsertrag 206,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 197,4 Mio) Beim Wachstum wegen Immobilien-Risiken "Tempo herausgenommen" 2018: Weiterhin Gewinn im Rahmen Vorjahr erwartet - Lastminute H1: Gesamtumsatz 144,2 Mio EUR (VJ 130,3 Mio) Bereinigter EBITDA 10,3 Mio EUR (VJ 9,5 Mio) Reinergebnis 0,2 Mio EUR (VJ 0,1 Mio) Liquide Mittel von 75,0 Mio Fr. (Ende 2017: 97,2 Mio) 2018: Umsatz von 280 Mio EUR, EBITDA Kerngeschäft 32-34 Mio erw. - SPS H1: Betriebsertrag 585,3 Mio Fr. (VJ 530,5 Mio) Reingewinn 152,0 Mio Fr. (AWP-Konsens 144,0 Mio) Leerstandsquote 4,7% (Ende 2017: 5,2%) Mietertrag 240,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 235,9 Mio) EBIT vor Neubewertung 197,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 187,6 Mio) - Basilea startet Phase-3-Studie mit Ceftobiprol bei SAB - Schindler erwartet positiven Einfluss von Steuerrückzahlung von 55 Mio im Q2 - Aevis Victoria an Kooperation mit Spital Moutier interessiert - Tamedia baut im Bereich Editorial Services rund 20 Vollzeitstellen ab - WiseKey gründet neue Gesellschaft WiseCoin AG - Partnerschaft für ICO - Also unterzeichnet Partnerschaft mit russischem IT-Distributor Treolan NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Norges Bank meldet leicht höheren Anteil von 3,36% - Castle Private Equity: LGT Foundation meldet Anteil von 5,51% - OC Oerlikon: Blackrock senkt Anteil auf 2,99% - Valiant: Swisscanto Fondsleitung senkt Anteil auf <3% - Valora: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,04% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Adecco: Conf. Call Q2 (11.00 Uhr) - Zurich: Conf. Call H1 (13.00 Uhr) - Evolva: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Lastminute.com: Conf. Call H1 (10.30 Uhr) - Swiss Prime Site: MK H1 - Valiant: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) Freitag: - Berner KB: Ergebnis H1 - Conzzeta: Ergebis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Dätwyler: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Samstag: - GV: Ems-Chemie Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2018 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: EZB Wirtschaftsbericht (10.00 Uhr) - USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Erzeugerpreise Juli 2018 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 06/18 (endgültig) (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Arbeitslosenquote Juni 2,4% (VM 2,4%), saisonber. 2,6% (VM 2,6%) - CN: Jul CPI +2.1% Y/Y VS Median +1.9% Y/Y: NBS China Jul PPI +4.6% Y/Y VS Median +4.4% Y/Y - JP: June Core Machine Orders -8.8% M/M; Median -1.0% SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.08. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: per 14.8.: - Ems Chemie (4,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1534 - USD/CHF: 0,9933 - Conf-Future: -15 BP auf 158,87% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz +0,034% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,07% auf 9'183 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,27% auf 9'176 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,24% auf 1'501 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,23% auf 10'921 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,18% auf 25'584 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,06% auf 7'888 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,12% auf 12'634 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,20% auf 22'598 Punkte STIMMUNG - Knappes Plus - Verhaltene Vorgaben aus Überseee - Fokus Berichtssaison

