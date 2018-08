UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält von FDA Status 'Therapiedurchbruch' für Xolair bei Allergien - Aryzta plant Kapitalerhöhung um 800 Mio EUR Werden Kredit-Covenants 2018 einhalten will bis 2021 jährlich Kosten von 90 Mio EUR einsparen bestätigt Ziel der Schuldenreduktion um 1 Mrd EUR Q4 im Rahmen der Erwartungen - auch auf Stufe EBITDA 2018 - Tamedia: Goldbach-Übernahme verschiebt sich aufgrund von Weko-Prüfung - Alpiq lanciert E-Mobilitäts-Abo gemeinsam mit BMW - Basilea-Partner Hikma erhält Zulassung für Cresemba in MENA-Region - Ceva: Wandelanleihen von Grossaktionär CMA CGM werden in Aktien gewandelt - GAM will Fonds des suspendierten Fondsmanagers nun liquidieren - Edisun sieht erfreuliche Entwicklung - Gewinn 2018 über 2 Millionen erwartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Qatar Holding meldet 16,04% - Aryzta: Norges Bank meldet 2,85% - Barry Callebaut: BlackRock meldet 3,09% - Castle Private Equity: diverse Meldungen nach Kapitalherabsetzung PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2018 (nachbörslich) Dienstag: - Geberit: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Swiss Life: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Elma Electronic: Ergebnis H1 - Orascom Development: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Straumann: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - Tornos: Ergebnis H1 - Arbonia: Ergebnis H1 - Basilea: Ergebnis H1 Mittwoch: - SGKB: Ergebnis H1 + MK - Kudelski: Ergebnis H1 + MK - VZ Holding: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Zur Rose: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - keine Termine WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.08. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: per 14.8.: - Ems Chemie (4,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,1329 - USD/CHF: 0,9939 - Conf-Future: +33 BP auf 159,88% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,010% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,31% auf 9'003 Punkte (08.25 Uhr) - SMI (Freitag): -1,25% auf 9'031 Punkte - SLI (Freitag): 1,35% auf 1'478.. Punkte - SPI (Freitag): -1,25% auf 10'767 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,77% auf 25'313 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,67% auf 7'839 Punkte - Dax (Freitag): -1,99% auf 12'424 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,98% auf 21'857 Punkte STIMMUNG - Türke-Krise belastet weiter

