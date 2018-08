UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Schindler H1: Umsatz 5'255 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5'168 Mio) Auftragseingang 5'869 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5'777 Mio) EBIT 613 Mio Fr. (AWP-Konsens: 600 Mio) Reingewinn 516 Mio Fr. (VJ 419 Mio) 2018: Gewinn von 960-1'010 Mio Fr. angepeilt - Umsatzziel angehoben - Cham Group H1: Konzerngewinn von 83,6 Mio. Fr. Betriebliches Ergebnis vor Neubewertung -0,3 Mio Fr. Wechsel ins Immobiliensegment der SIX Exchange - Gurit H1: Umsatz 195,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 185 Mio) EBIT 16 Mio Fr. (AWP-Konsens: 18,8 Mio) Reingewinn 11,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14,3 Mio) 2018: Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet - PSP H1: Reingewinn vor Neubewertung 85,6 Mio Fr. (VJ 80,4 Mio) EBITDA vor Neubewertung 117,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 118,4 Mio) Liegenschaftsertrag 138,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 139,2 Mio) 2018: EBITDA von neu 240 Mio Fr. erwartet (bisher über 235 Mio) Leerstand per Ende Jahr von unter 6% erwartet (zuvor 7,5%) - Schweiter H1: Umsatz fortgef. Geschäft 540,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 529 Mio) EBITDA 58,3 Mio Fr. (AWP-Konsens 58,9 Mio) Reingewinn 33 Mio Fr. (VJ 30,9 Mio) Für 2. Halbjahr wird ein guter Geschäftsverlauf erwartet - Straumann kann Emdogain wieder in den USA vertreiben - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: JO Hambro meldet Anteil von 3,28% - Ceva Logistics: Gruppe CMA-CMG/Ceva mekdet Anteil von 33,39% - Georg Fischer: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 2,94% PRESSE FREITAG - LafargeHolcim offenbar vor Verkauf des indonesischen Geschäfts (Bloomberg) - Valora kooperiert in Deutschland offenbar mit Amazon (AZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Schindler: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Schweiter: MK H1 (11.00 Uhr) - Cham Group: Conf. Call H1 - PSP Swiss Property: Conf. Call H1 (10.30 Uhr) Montag: - Metall Zug: Ergebnis H1 Dienstag: - Schlatter: Ergebnis H1 - Siegfried: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Luzerner KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Huber + Suhner: Ergebnis H1 (MK 09.45 Uhr) - Implenia: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00) - Thurgauer KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - VP Bank: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: EZB Leistungsbilanz 06/18 (10.00 Uhr) Verbraucherpreise 07/18 (11.00 Uhr) - US: Frühindikator 07/18 (16.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/18 (16.00 Uhr) - CH: EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli 2018 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.08. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1347 - USD/CHF: 0,9966 - Conf-Future: unv. auf 160,42% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,040% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,11% auf 9'008 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,80% auf 8'998 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,85% auf 1'468 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,75% auf 10'718 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +1,58% auf 25'559 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,42% auf 7'807 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,61% auf 12'237 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,35% auf 22'270 Punkte STIMMUNG - Leichte Erholung könnte weiter gehen - Schindler nach Zahlen positiv im Fokus

yr/uh

(AWP)