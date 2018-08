UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält Zulassung für Alecensa in China zur Behandlung von Lungenkrebs - Lindt & Sprüngli-Manager Andreas Pfluger geht Ende Jahr in den Ruhestand - Metall Zug H1: Umsatz 554 Mio Fr. (AWP-Konsens: 536,1 Mio) EBIT 36,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 36,0 Mio) Reingewinn 22,6 Mio Fr. (AWP Konsens: 23,0 Mio) 2018: Weiter klar höheres adjustiertes Betriebsergebnis erwartet - Mobimo schliesst Übernahme von Fadmatt ab - Castle PE erzielt im Halbjahr Gewinn von 7,4 Mio USD - Abschlag zum NAV 8,2% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: BlackRock meldet Anteil von 3,15% - Logitech: BlackRock meldet Anteil von 5,12% - Klingelnberg: Henderson Global Investors meldet Anteil von 3,06% - SPS: UBS Fund Management senkt Anteil auf unter 3% - Tecan: Blackrock meldet Anteil von 4,93% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Schlatter: Ergebnis H1 - Siegfried: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Luzerner KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Huber + Suhner: Ergebnis H1 (MK 09.45 Uhr) - Implenia: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00) - Thurgauer KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - VP Bank: Ergebnis H1 Mittwoch: - Bossard: Ergebnis H1 (detailliert) - Feintool: Ergebnis H1 - Medartis: Ergebnis + MK H1 - Orior: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Repower: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Sensirion: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Feintool: MK H1 - Von Roll: Ergebnis H1 - GV: New Value: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Fed-Präsident Bostic hält eine Rede in Kingsport (17.00) - CH: EZV Aussenhandel/Uhrenexporte Juli (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Erzeugerpreise Juli +3,0% gg Vorjahr (Prognose +3,0) Erzeugerpreise Juli +0,2% gg Vormonat (Prognose +0,2) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.09. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1358 - USD/CHF: 0,9947 - Conf-Future: +36 BP auf 160,74% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,053% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,30% auf 9'031 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,07% auf 9'004 Punkte - SLI (Freitag): -0,15% auf 1'466 Punkte - SPI (Freitag): +0,03% auf 10'722 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,43% auf 25'669 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,13% auf 7'816 Punkte - Dax (Freitag): -0,22% auf 12'211 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,32% auf 22'199 Punkte STIMMUNG - Ruhiger Wochenstart erwartet

