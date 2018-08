UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Dufry will sich von der brasilianischen Börse zurückziehen - Sika eröffnet neue Fabrik in Dubai - Huber+Suhner H1: Umsatz 474,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 424,4 Mio) EBIT 44,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 34,1 Mio) Reingewinn 31,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 25,7 Mio) 2018: Umsatzwachstum von mindestens 10 Prozent erwartet EBIT-Marge im Zielband von 8-10% erwartet - Implenia H1: Umsatz 2'124 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'889 Mio) EBIT exkl. PPA 29,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 20,7 Mio) Konzernergebnis 15,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12,4 Mio) 2018: Guidance gesenkt - EBIT von rund 130 Mio Fr. erwartet - Komax H1: Umsatz 236,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 221,6 Mio) EBIT 35,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 30,2 Mio) Reingewinn 28,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 24,2 Mio) H2: Erwarten Ergebnis im Rahmen H1 - LUKB H1: Geschäftserfolg 116,4 Mio Fr. (VJ 111,9 Mio) Konzerngewinn 99,8 Mio Fr. (VJ 96,2 Mio) 2018: Konzerngewinn auf Niveau des Vorjahres erwartet - Siegfried H1: Umsatz 377,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 377,4 Mio) EBITDA 63,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 63,7 Mio) Reingewinn 30,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 30,1 Mio) 2018: Umsatzziel leicht erhöht - EBITDA-Ziel bestätigt - TKB H1: Geschäftserfolg 80,6 Mio Fr. (VJ 79,8 Mio) Reingewinn 72,9 Mio Fr. (VJ 71,9 Mio) 2018: Erwarten weiterhin tieferen Geschäftserfolg als im 2017 - Von Roll H1: Umsatz 169,8 Mio Fr. (VJ 176,8 Mio) EBIT 8,8 Mio Fr. (VJ 7,5 Mio) Reinergebnis +0,95 Mio Fr. (VJ +0,4 Mio) - VP Bank H1: Konzerngewinn 29,3 Mio Fr. (VJ 31,5 Mio) Netto-Neugeldzufluss 0,6 Mrd Fr. (VJ 1,1 Mrd) Betreute Kundenvermögen 40,9 Mrd Fr. (Ende 2017: 40,4 Mrd) 2018: Weiterer Wachstumsschub im zweiten Halbjahr erwartet - Schlatter 2018: Weiter Ergebnis über Vorjahr erwartet Unsicherheit wegen Zöllen könnte Investitionsbereitschaft hemmen - Alpine Select erzielt im Halbjahr eine Aktien-Performance von 0,46% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 3,12% - BFW Liegenschaften senkt Eigenanteil auf <3% - Galenica: JPMorgan erhöht Anteil auf 3,054% - Ascom: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf <3% - Logitech: BlackRock meldet Anteil von 4,97% - Aryzta: BlackRock meldet Anteil von 2,98% - OC Oerlikon: Black Creek und Blackrock erhöhen jeweils auf 3,03% - Temenos: BlackRock erhöht Anteil auf 5% - Nebag: Urs Ledermann senkt Anteil auf 5,75% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Huber + Suhner: MK H1 - Implenia: MK H1 - Komax: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Luzerner KB: MK H1 - Siegfried: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Thurgauer KB: MK H1 Mittwoch: - Bossard: Ergebnis H1 (detailliert) - Feintool: Ergebnis H1 + MK - Medartis: Ergebnis H1 + MK - Orior: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Sensirion: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Von Roll: Ergebnis H1 - GV: New Value: GV Donnerstag: - BCV: Ergebnis H1 + MK - LLB: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Peach Property: Ergebnis H1 - Perrot Duval: Ergebnis 2017/18 (ausführlich) - SFS: Investor Day - Sunrise: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik 2. Sektor Q2 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - EZV: Exporte Juli zum VM real -1,4%, nominal -3,0% (saisonber. gg. VM) Importe Juli zum VM real -1,4%, nominal -2,8% (saisonber. gg. VM) Handelsbilanzüberschuss Juli bei 1,15 Mrd Fr. (saisonber.) - FH: Uhrenexporte Juli +6,6% auf 1,82 Mrd Fr. SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.09. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,1389 - USD/CHF: 0,9887 - Conf-Future: +4 BP auf 160,78% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,047% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,06% auf 9'054 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,62% auf 9'060 Punkte - SLI (Montag): +0,68% auf 1'476 Punkte - SPI (Montag): +0,65% auf 10'791 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,35% auf 25'759 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,06% auf 7'821 Punkte - Dax (Montag): +0,99% auf 12'331 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,09% auf 22'220 Punkte STIMMUNG - Fokus auf US-chinesischen Handelsgesprächen

