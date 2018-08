UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel gründet Automotive-Joint Venture mit Sincero - Credit Suisse bekennt sich zu Russland-Geschäft - Adval Tech H1: Gesamtleistung von 104,0 Mio CHF (VJ 102,4 Mio) EBIT von 6,9 Mio CHF (VJ 4,8 Mio) Gewinn 7,8 Mio Fr. (VJ 3,7 Mio) - Bachem H1: Umsatz 110,9 Mio Fr. (VJ 119,5 Mio) EBIT 18,0 Mio Fr. (VJ 21,4 Mio) Reingewinn 16,5 Mio Fr. (VJ 15,8 Mio) 2018: Erneut sehr gutes Geschäftsjahr in Aussicht - Meier Tobler H1: Umsatz 254,1 Mio Fr. (VJ 187,7 Mio) EBIT -0,7 Mio Fr. (VJ 5,4 Mio) Verlust von 7,3 Mio Fr. (VJ -3,1 Mio) 2018: Umsatzrückgang könnte leicht höher als im H1 ausfallen CFO Ronchetti und Vertriebschef Marty verlassen Unternehmen - Mobilezone H1: Nettoumsatz 560,6 Mio Fr. (VJ 513 Mio) EBIT 23,0 Mio Fr. (VJ 18,4 Mio) Reingewinn 16,8 Mio Fr. (VJ 13,7 Mio) 2018: EBIT-Ziel von 55-60 Mio Franken bestätigt - Nebag H1: Gewinn von 6,80 Mio CHF (VJ 8,93 Mio) H2: Stetige Entwicklung erwartet - U-blox H1: Umsatz 199,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 216,8 Mio) EBIT 28,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 31,2 Mio) Reingewinn 25,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 23,2 Mio) 2018: Umsatzausblick auf 435-445 Mio Fr. (zuvor 460-475) gesenkt EBITDA-Ausblick auf 90-100 Mio Fr. (zuvor 95-105) gesenkt - SGKB plant Kapitalerhöhung von nominal 29,4 Mio Fr. Ausgabe zusätzlicher Aktien mit Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre Kanton macht bei Kapitalerhöhung nicht mit, behält aber knapp Mehrheit Bank will weiter "nachhaltig und gesund" wachsen - Castle PE verteilt an die Aktionäre Put-Optionen und kauft so eigene Aktien - Castle AI im Halbjahr erneut mit Verlust - Abschlag zum NAV bei 20,5% - Dätwyler kauft brasilianische Bins - Jahresumsatz rund 20 Mio Fr. - HLEE: Highlight Communications steigert nach Constantin-Kauf Umsatz deutlich - Wisekey: Sicherheits-Plattform für Smart Cars ist gut unterwegs NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - ZKB H1: Geschäftsertrag 1'211 Mio Fr. (VJ 1'185 Mio) Geschäftserfolg 436 Mio Fr. (VJ 417 Mio) Reingewinn 439 Mio Fr. (VJ 420 Mio) BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Sunrise: BlackRock senkt Anteil auf 2,91% - OC Oerlikon: Blackrock erhöht Anteil auf 3,05% - Georg Fischer: BlackRock meldet Anteil von 5,31% - Ceva Logistics: UBS Fund Management erhöht Anteil auf 5,86% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Mobilezone: Conf. Call H1 - Meier Tobler: MK H1 - Baumgartner: Ergebnis H1 (nachbörslich) Montag: - Alpiq: Ergebnis + MK H1 - KTM Industries: Ergebnis H1 (Details) Dienstag: - Bâloise: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Allreal: Ergebnis H1, MK H1 - Flughafen Zürich: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Goldbach: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Tamedia: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Valartis: Ergebnis H1 - Vetropack: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Auftragseingang langlebige Wirtschaftsgüter 07/18 (14.30h) Fed Economic Policy Symposium Jackson Hole (bis 25.8.18) u.a. mit Rede von Fed-Chef Jerome Powell (16.00h) - CH: Beschäftigungsbarometer Q2 2018 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: BIP Q2 +2,0% gg Vorjahr (Prognose +2,0) - 2. Schätzung SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.09. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1399 - USD/CHF: 0,9852 - Conf-Future: +4 BP auf 160,54% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,041% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,09% auf 9'058 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,02% auf 9'050 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,04% auf 1'478 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,11% auf 10'804 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,30% auf 25'657 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,13% auf 7'878 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,16% auf 12'366 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,81% auf 22'591 Punkte STIMMUNG - Handelsstreit und Jackson Hole im Fokus

