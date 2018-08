UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält EU-Zulassung für Kombination Tafinlar/Mekinist bei Hautkrebs Novartis-Tochter Alcon ruft CyPass Micro-Stent vom Markt zurück - Basler Kantonalbank einigt sich im Steuerstreit mit den USA Zahlung von 60,4 Mio USD vereinbart - Emmi H1: Umsatz 1,67 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,69 Mrd) EBIT 95,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 97,7 Mio) Reingewinn 129,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 130,0 Mio) 2018: Ziele vom März sollten erreicht werden können Umsatzprognose für Division Europa wird auf +2 bis +4% erhöht - Hiag übernimmt Liegenschaft von Rohner in Pratteln - Intershop H1: Nettoliegenschaftsertrag 39,0 Mio Fr. (VJ 39,6 Mio) EBIT 46,9 Mio Fr. (VJ 36,4 Mio) Reingewinn 32,7 Mio Fr. (VJ 29,4 Mio) 2018: Erwarten einen erfreulichen operativen Jahresabschluss - Jungfraubahn H1: Betriebsertrag 100,2 Mio Fr. (VJ 92,2 Mio) EBIT 25,4 Mio Fr. (VJ 21,2 Mio) Reingewinn 20 Mio Fr. (VJ 16,9 Mio) 2018: Für das zweite Jahr in Wachstumsmärkten gut positioniert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Postauto: Benno Bucher wird neuer Finanzchef BETEILIGUNGSMELDUNGEN - keine PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Intershop: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) Donnerstag: - Givaudan: Investoren-Konferenz - Hochdorf: Ergebnis H1 - Investis: Ergebnis H1 - Molecular Partners: Ergebnis H1 - Varia US: Ergebnis H1 - Bque Pr Rothschild: Ergebnis H1 (nachbörslich) Freitag: - CFT: Ergebnis + MK H1 - IVF Hartmann: Ergebnis H1 - Addex: Ergebnis H1 - Plazza: Ergebnis H1 - Zug Estates: Ergebnis + Conf. Call H1 - Edisun Power: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: CS-CFA Index August (10.00 Uhr) KOF Konjunkturbarometer (Donnerstag) - US: BIP Q2/18 (2. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Privater Konsum (14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 07/18 (16.00 Uhr) Energieministerium Ölbericht (16.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: GFK-Konsumklima für September 10,5 Pkt (Prog 10,6); gg 10,6 VM SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.09. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.9. - HBM (1,50 Fr.) - Logitech (0,6727 Fr.) - Richemont (1,90 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1408 - USD/CHF: 0,9769 - Conf-Future: +2 BP auf 160,52% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,029% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,19% auf 9'102 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,16% auf 9'084 Punkte - SLI (Dienstag): -0,11% auf 1'487 Punkte - SPI (Dienstag): -0,14% auf 10'845 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,06% auf 26'064 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,15% auf 8'030 Punkte - Dax (Dienstag): -0,09% auf 12'527 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,15% auf 22'848 Punkte STIMMUNG - Leicht positiv nach verhaltenem Vortag

