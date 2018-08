UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco gibt diverse Änderungen in der Geschäftsleitung bekannt - Clariant kooperiert mit Haelixa und übernimmt Minderheitsbeteiligung - Kühne+Nagel reorganisiert - eine Geschäftseinheit Europa - Partners Group: David Layton übernimmt Co-CEO-Funktion von Christoph Rubeli - Roche erzielt Erfolg in Phase-III-Studie mit Hemlibra - UBS verkauft digitalen Vermögensverwalter in Grossbritannien - Hochdorf H1: Umsatz 281,6 Mio Fr. (VJ 302,4 Mio) EBIT 2,9 Mio Fr. (VJ 15,8 Mio) Reinergebnis -2,2 Mio Fr. (VJ +14,0 Mio) erwartet "sehr starkes" zweites Halbjahr - Investis H1: Betriebsertrag 98 Mio Fr. (VJ 93,6 Mio) Reingewinn 21,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 20,2 Mio) 2018: Weitere Steigerung von Umsatz und Reingewinn erwartet bestätigt mittelfristige Ziele für 2019 - Molecular Partners H1: Umsatz 9,4 Mio Fr. (VJ 6,0 Mio) Reinergebnis -11,7 Mio Fr. (VJ -19,4 Mio) Liquide Mittel 122,4 Mio Fr. (VJ 156,9 Mio) 2018: Erwarten Ausgaben am unteren Ende von 50-60 Mio Fr. - Varia US Prop. H1: Mietertrag 35,3 Mio USD (VJ 26,2 Mio) Gewinn je Aktie inkl. Neubewertung 1,38 USD (VJ 1,83) 2018: Rechnen weiterhin mit Wertzuwachs und soliden Ergebnissen bestätigt Ausschüttung einer Bardividende von 2,50 CHF/Aktie im 2019 - Asmallworld H1: Umsatz 3,9 Mio Fr. (VJ 1,8 Mio) EBITDA -1,4 Mio Fr. (VJ -0,8 Mio) - Banque Profil de Gestion beruft ausserordentliche GV ein Einstieg ins Geschäft mit kollektiven Kapitalanlagen - Formulafirst erzielt im ersten Halbjahr minimalen Gewinn - Hiag Immobilien nominiert Balz Halter für den Verwaltungsrat - LLB: Dominik Rutishauser wird neuer CEO der LLB Swiss Investment AG - Meyer Burger ernennt Manfred Häner zum neuen CFO - Hirschi tritt ab - SFPI: Adrian Schenker wird neuer CEO H1: Reingewinn ohne Neubewertungseffekte +27% auf 5,3 Mio Fr. - The Native baut Schulden ab und gibt Beteiligungsveränderung bekannt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Regionalfluggesellschaft SkyWork ist pleite - Reyl-Gruppe: Gewinn im Halbjahr schnellt dank Einmaleffekt in die Höhe - Janus Henderson Investors ernennt Fedor Plambeck zum Verkaufschef Schweiz BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 3,16% - Basilea: Credit Suisse meldet Anteil von 10,35%/2,35% - Ceva Logistics: UBS Fund Management und Och senken Anteil nach Kapitalerhöhung - Comet: Cologny Advisors senkt Anteil auf 2,99% - Georg Fischer: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,18% - LafargeHolcim: Norges Bank senkt Anteil auf 2,997% - Mobimo: UBS Fund Management senkt Anteil unter 3% - Siegfried: RAG-Stiftung senkt Anteil auf 4,09% - Temenos: BlackRock erhöht Anteil auf 5% - UBS: BlackRock senkt Erwerbspositionen auf 4,99% PRESSE DONNERSTAG - Regionalchefs fordern Abbau bei der Raiffeisen-Zentrale (HaZ) - Detailhändler warnen vor Annahme der Fair-Food-Initiative (HaZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Givaudan: Investoren-Konferenz - Hochdorf: Call zu H1 - Investis: Call zu H1 - Bque Pr Rothschild: Ergebnis H1 (nachbörslich) Freitag: - CFT: Ergebnis + MK H1 - IVF Hartmann: Ergebnis H1 - Addex: Ergebnis H1 - Plazza: Ergebnis H1 - Zug Estates: Ergebnis + Conf. Call H1 - Edisun Power: Ergebnis H1 (nachbörslich) Montag: - Hiag Immobilien: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr) - EU: Konjunkturklima 08/18 (11.00h Uhr) Verbrauchervertrauen 08/18 (endgültig. 11.00 Uhr) - US: Persönliche Einkommen und Ausgaben 07/18 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) - CH: Detailhandelsumsätze Juli 2018 (Montag) Einkaufsmanager-Index (PMI) August 2018 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.09. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - SIG Combibloc (laut Medienberichten im September) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,1363 - USD/CHF: 0,9714 - Conf-Future: +10 BP auf 160,62% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,034% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,1% auf 9'075 Punkte (08.25 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,00% auf 9'084 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,01% auf 1'486,36 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,02% auf 10'847 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,23% auf 26'125 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,99% auf 8'110 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,27% auf 12'562 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,09% auf 22'870 Punkte STIMMUNG - Wenig Bewegung erwartet

