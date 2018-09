UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis-Daten geben Aufschluss über Patientenwünsche bei Schuppenflechte - Swiss Prime Site plant Kapitalerhöhung im Umfang von rund 330 Mio Fr. Kapitalerhöhung dient Finanzierung der Entwicklungspipeline Bezugspreis von 74 Fr. pro neue Namenaktie - Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen im August +5,5% gg VJ - Fundamenta Real Estate plant Wechsel von Berner Börse an SIX Swiss Exchange Wechsel ist mit Kapitalerhöhung verbunden - Landis+Gyr erhält Auftrag aus Costa Rica - Leclanché erhält Auftrag von EV Network für Ladestationen in England - Hiag-Aktie wird per 24. September in EPRA-Index aufgenommen - SHL-Aktionär schlägt weiteres neues Mitglied zur Wahl an ao GV vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Kuros meldet diverse Beteiligungsmeldungen - Landis+Gyr: CS meldet 3,02%, JP Morgan Chase senkt auf 0,374% - Logitech: BlackRock meldet Anteil von 5,2% nach zuvor 4,97% - Temenos: BlackRock hält weiterhin 5,1% Erwerbspositionen - The Native meldet diverse Beteiligungsmeldungen PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Ankündigungen Donnerstag: - Roche: Webcast Virtual Late Stage Pipeline - Asmallworld: Ergebnis H1 - BFW: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - CPH: Investorentag - Newron: Ergebnis H1 - SHL: Ergebnis H1 Freitag: - Aevis: Ergebnis H1 - Coltene: aoGV zu Kapitalerhöhung WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Kommissionschef Jean-Claude Juncker hält Rede zur Lage der EU (09.00 Uhr) Beschäftigung Q2/18 (11.00 Uhr - US: Erzeugerpreise 08/18 (14.30 Uhr) Fed-Präsident St. Louis, Bullard, hält eine Rede in Chicago (15.30 Uhr) Energieministerium Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) - CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex August (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.09. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - SIG Combibloc (in den nächsten Monaten) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1286 - USD/CHF: 0,9738 - Conf-Future: -22 BP auf 157,10% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz +0,027% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,19% auf 8'932 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,17% auf 8'915 Punkte - SLI (Dienstag): +0,02% auf 1'457 Punkte - SPI (Dienstag): -0,06% auf 10'644 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,44% auf 25'971 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,61% auf 7'972 Punkte - Dax (Dienstag): -0,13% auf 11'970 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,27% auf 22'605 Punkte STIMMUNG - Impulse fehlen - Leicht positive Tendenz

mk/rw

(AWP)