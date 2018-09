UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco bestätigt Mittelfristziele Umsatz Juli/August +2% (org./arbeitstagsbereinigt) Trends deuten auf leicht tiefere Volumen im September hin - Givaudan schliesst Übernahme und Dekotierung von Naturex ab - SGS lanciert mit Partnern neue Blockchain-Plattform für den Rohstoff-Handel - Sulzer platziert 5 Mio eigene Aktien zu 112 Fr. erzielt mit Aktienplatzierung rund 15 Mio Fr. Kapitalgewinn - Barry Callebaut unterzeichnet Liefervertrag mit Burton's Biscuit Company - Vaudoise H1: Gewinn 74,0 Mio Fr. (VJ 57,9 Mio) Combined Ratio von 90,6% (VJ 96,8%) Gebuchte Nichtleben-Prämien 698,8 Mio Fr. (VJ 673,3 Mio) - DKSH ernennt Daniel Culverhouse definitiv zum neuen Logistikchef - Straumann übernimmt Kontrollmehrheit bei T-Plus in Taiwan - BKB hält laut definitivem Zwischenergebnis 92,35% an Bank Cler - Goldbach-Aktie soll im ersten Quartal 2019 dekotiert werden - Gurit ernennt Michael Muser zum neuen Chef der Geschäftseinheit Aero - Kudelski Security und SentinelOne gehen Partnerschaft ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Angebot für SIG Combibloc-Aktien bereits überzeichnet BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Logitech: Marathon erhöht auf 3%, BlackRock meldet Anteil von 4,94% nach 5,04% - Julius Bär: BlackRock erhöht Anteil auf 5,12% - Dufry: Gruppe Holzer et al. senkt Erwerbspositionen auf 17,96% - Temenos: BlackRock senkt Erwerbspositionen auf 4,996% - Comet: Veraison meldet Anteil von 3,16% PRESSE MITTWOCH - Nestlé offenbar an Milliardenkauf von GSK-Geschäft in Indien interessiert (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Adecco: Investor Day Donnerstag: - Lalique: Ergebnis H1 - BPDG: aoGV zu Statutenänderung, Genf Freitag: - Spice Private: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Leistungsbilanz (10.00 Uhr) - US: Leistungsbilanz (14.30 Uhr) Baubeginne- und genehmigungen (14.30 Uhr) - CH: SNB Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) EZV Aussenhandel/Uhrenexporte August 2018 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco BIP-Prognose 2018 neu +2,9% (+2,4%) - 2019 unverändert +2,0% Negative Risiken überwiegen deutlich; internationale Konjunktur bedroht SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.09. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - SIG Combibloc (per 28. September) - Fundamenta Real Estate (Termin noch offen, Wechsel von der Berner Börse) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Index-Anpassungen per 24.9.: - Keine Änderungen im SMI - AMS und Temenos ersetzen Aryzta und Bâloise im SLI - BB Biotech und VAT ersetzen DKSH und Galenica im SMIM EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - HBM (1,50 Fr.) - Logitech (0,6727 Fr.) - Richemont (1,90 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1268 - USD/CHF: 0,9645 - Conf-Future: -39 BP auf 156,43% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz +0,066% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,17% auf 8'931 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,23% auf 8'916 Punkte - SLI (Dienstag): -0,05% auf 1'460 Punkte - SPI (Dienstag): -0,22% auf 10'640 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,71% auf 26'247 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,76% auf 7'956 Punkte - Dax (Dienstag): +0,51% auf 12'158 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,08% auf 23'673 Punkte STIMMUNG - Gegenbewegung nach zwei schwächeren Tagen erwartet

jb/cf

(AWP)