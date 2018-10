UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält weitere US-Zulassung für Bluter-Medikament Hemlibra - Ems-Chemie 9 Mte: Umsatz 1'770 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'772 Mio) 2018: Nettoumsatz und EBIT weiterhin leicht über Vorjahr erwartet - Alpiq verzichtet auf vorzeitige Rückzahlung einer Hybridanleihe Zins wird neu berechnet - CEVA Logistics ernennt Serge Corbel zum neuen CFO - BFW kündigt Aktienrückkauf über maximal 20% des Aktienkapitals an - Inficon übernimmt US-Unternehmen Final Phase Systems - New Venturetec erwartet 2017/18 Reingewinn von etwa 26 Millionen Dollar NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Mikron: Veraison Sicav senkt Anteil auf 7,607% PRESSE FREITAG - Raiffeisen Regionalgenossenschaften stellen sich gegen Lachappelle (AZ) - Migros-Präsident Broggini tritt bereits nächstes Jahr zurück (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - keine Termine Dienstag: - Givaudan: Umsatz 9 Mte WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: SNB Devisenreserven September 2018 (09.00 Uhr) BFS Landesindex der Konsumentenpreise September 2018 (09.15 Uhr) BFS: Touristische Beherbergung August 2018 (09.15 Uhr) Seco: Arbeitsmarktdaten September 2018 (Montag) - US: Arbeitsmarktbericht September 2018 (14.30 Uhr) Handelsbilanz August 2018 (14.30 Uhr) Rede Fed Vice-Chairman Quarles (15.15 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.10. - Übernahmeangebote: - Bank Cler: BKB zu 52,00 CHF (Angebotsfrist 16.8. bis 3.10.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Fundamenta Real Estate (Termin noch offen, Wechsel von der Berner Börse) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1426 - USD/CHF: 0,9935 - Conf-Future: -54 BP auf 155,67% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz +0,135% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,22% auf 9'118 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,85% auf 9'098 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,01% auf 1'473 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,07% auf 10'779 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,75% auf 26'627 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,81% auf 7'880 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,35% auf 12'244 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,80% auf 23'784 Punkte STIMMUNG - Erholungstendenz nach schwachem Vortag

cf/

(AWP)