UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan 9 Mte: Umsatz 4,07 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,03 Mrd) Umsatz Aromen 2,12 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,17 Mrd) Umsatz Riechstoffe 1,88 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,86 Mrd) bestätigt Mittelfristziele - Roche kündigt verschiedene Studien-Daten für ESMO-Fachkongress an - BKB hält laut definitivem Endergebnis 98,71% an Bank Cler - SIG Combibloc gibt vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption bekannt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock erhöht Anteil auf 5,25% - Julius Bär: BlackRock erhöht Anteil auf 5,02% - Lem: Threadneedle Asset Management erhöht Anteil auf 3,296% - Coltene: Tweedy Brown Fund senkt Anteil auf 4,46% PRESSE DIENSTAG - Nestlé verkauft Geschäftseinheit in Malaysia (Reuters) - Clariant-Chef will mit Devestitionen 1 bis 2 Mrd. Fr. einnehmen (TA) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - Bossard: Umsatz Q3 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September (nachbörslich) Donnerstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - keine Termine WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.10. - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Fundamenta Real Estate (Termin noch offen, Wechsel von der Berner Börse) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) - Hinweis: - KR: Feiertag, Börse geschlossen EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,1405 - USD/CHF: 0,9939 - Conf-Future: +4 BP auf 155,56% (Montag) - SNB: Kassazinssatz +0,159% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,27% auf 8'988 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -0,86% auf 8'964 Punkte - SLI (Montag): -1,41% auf 1'440 Punkte - SPI (Montag): -0,99% auf 10'592 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,15% auf 26'487 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,67% auf 7'736 Punkte - Dax (Montag): -1,36% auf 11'947 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,32% auf 23'469 Punkte STIMMUNG - Erholuntstendenz nach schwachen Vortagen

