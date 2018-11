UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Neue Studie beweist Nutzen des Herzmittels Entresto - Orascom DH 9 Mte: Gesamtertrag 227,8 Mio Fr. (VJ 170,8 Mio) Reinergebnis -29,6 Mio Fr. (VJ -30,3 Mio) - Datacolor schlägt Hanno Elbraechter zur Wahl in den Verwaltungsrat vor - EFG International ernennt Ranjit Singh zum Chief Risk Officer - Flughafen Zürich: BAZL startet Vernehmlassung zur Gebührenanpassung BAZL schlägt Erhöhung der Transferzahlungen vor Flughafen Zürich stellt sich dezidiert gegen Erhöhung der Transferzahlung - Leclanché vereinbart Partnerschaft mit norwegischer Kongsberg NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Raiffeisen: CEO Patrik Gisel tritt per sofort zurück Raiffeisen-DV: Guy Lachappelle mit grosser Mehrheit zu VR-Präsidenten gewählt Weitere nominierte Verwaltungsräte gewählt Mandat für Reformprojekt der Raiffeisen-Gruppe erteilt Neues Vergütungssystem genehmigt Abstimmung über Décharge-Abstimmung erneut verschoben "Gehrig-Untersuchung" findet fragwürdige und zu teure Akquisitionen Gisel: Keine Interessenkonflikte durch Beziehung zu Verwaltungsrätin BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von 3,19% - Siegfried: RAG-Stiftung senkt Anteil unter 3% - LafargeHolcim: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,02% - Dufry: Morgan Stanley hält Erwerbsposition von 6,49% - DKSH: Black Creek kauft zu und hält 3,02% - Ceva Logistics: Capital Group hält weniger als 3% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Orascom DH: Conf. Call zu Ergebnis 9 Mte - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2018 - Arbonia: Investorentag Dienstag: - Datacolor: Ergebnis 2017/18 (detailliert) - Ceva Logistics: Ergebnis Q3 - PSP Swiss Property: Ergebnis 9 Mte - Comet: Investor Day Mittwoch: - Bâloise: Interim Statement Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex Oktober (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.11. - Aryzta: Kapitalerhöhung über 900 Millionen Franken (10 neue Aktien für 1 alte) Bezugsrechtechtehandel seit 7.11., Handel neue Aktien ab 19.11. - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Fundamenta Real Estate (Termin noch offen, Wechsel von der Berner Börse) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1375 - USD/CHF: 1,0087 - Conf-Future: +24 BP auf 156,59% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz +0,093% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,41% auf 9'111 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -0,23% auf 9'074 Punkte - SLI (Freitag): -0,60% auf 1'420 Punkte - SPI (Freitag): -0,17% auf 10'677 Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,77% auf 25'989 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,65% auf 7'407 Punkte - Dax (Freitag): +0,02% auf 11'529 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,09% auf 22'270 Punkte STIMMUNG - Etwas fester in die neue Woche

