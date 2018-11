UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel bleibt bis 2023 alleiniger Messeplatzspediteur in Hamburg - Novartis konkretisiert Pläne für Abspaltung der Augensparte Alcon reicht Formular zur Abspaltung bei US-Börsenaufsicht SEC ein - Bâloise 9 Mte: Geschäftsvolumen von 7,07 Mrd Fr. (VJ: 7,22 Mrd) Sind mit 2018-Zielen auf Kurs Dürften auch 2018 über 400 Mio Fr. an Cash-Rückfluss gener. Werden attraktive Dividendenpolitik beibehalten - Addex: SIX eröffnet Untersuchung wegen mög. Verstösse gg Berichtspflichten - Basilea präsentiert präklinische Daten zu Kandidaten BAL101553 an Kongress - Bossard Gruppe übernimmt chin. Linquan Precision - Jahresumsatz 8 Mio Fr. - Implenia nominiert Barbara Lambert zur Wahl in den Verwaltungsrat - Spice Private Equity mit leicht tieferem NAV per Ende September - Swissquote plant Abzug des Europa-Geschäfts aus London NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Credit Andorra senkt Anteil unter 3% - JO Hambro mel. Anteil von 8,69% - ENR Russia: Georg von Opel hält Anteil von 33,76% - Galenica: Norges Bank hält Anteil von 3,15% - Landis+Gyr: Kirkbi Invest hält Anteil von 12,19% - Logitech:BlackRock hält Anteil von 5,02% - Sunrise: Norges Bank hält Anteil von 3,13% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Züblin: Ergebnis + Conf Call zum H1 2018/19 Freitag: - New Value: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: BIP Q3/18 (11.00 Uhr) Beschäftigung (11.00 Uhr) - US: Realeinkommen (14.30 Uhr) Verbraucherpreise (14.30 Uhr) - CH: BFS Arbeitskräfteerhebung Q3 2018 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.11. - Aryzta: Kapitalerhöhung über 900 Millionen Franken (10 neue Aktien für 1 alte) Bezugsrechtechtehandel seit 7.11., Handel neue Aktien ab 19.11. - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Fundamenta Real Estate (Termin noch offen, Wechsel von der Berner Börse) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1362 - USD/CHF: 1,0070 - Conf-Future: -19 BP auf 156,52% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz +0,076% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,37% auf 8'982 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +0,35% auf 9'015 Punkte - SLI (Dienstag): +0,39% auf 1'404,91 Punkte - SPI (Dienstag): +0,27% auf 10'583,71 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -0,40% auf 25'286 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): unv. bei 7'201 Punkte - Dax (Dienstag): 1,30% auf 11'472 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,16% auf 21'846 Punkte STIMMUNG - Leichte Verluste nach Erholung am Vortag erwartet

kw/

(AWP)