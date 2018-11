UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Weko eröffnet Untersuchung gegen UBS, CS, Postfinance w. Mobile-Pay Absprachen Hausdurchsuchungen bei Aduno, CS, Postfinance, Swisscard und UBS Postfinance: Kooperieren mit Weko z. Klärung des Sachverhaltes CS: Überzeugt, dass sich die Weko-Vorwürfe als unbegründet erweisen CS: Sind im Gespräch mit anderen Anbietern wie Apple, Samsung und Google - AMS Q4: Umsatz von 480 bis 520 Mio Dollar erwartet Niedrige bis mittlere 2-stellige adj. Betriebsgewinnmarge Jährliches zweistelliges Umsatzwachstum in kommenden Jahren erwartet Anstieg der ber. op. Ergebnismarge in Richtung v 30% in kommenden Jahren - EFG International: Neugeldwachstum am unteren Ende der Zielbandbreite 2019 Assets under Management von 140,1 Mrd Franken Sind auf Kurs für angestrebte Kostensynergien - Dätwyler: Jahresziele bestätigt - Umsatzziel von 1,35 bis 1,40 Mrd Fr. - Highlight Communications 9 Mte: Umsatz von 336,4 Mio Fr. EBIT 14,1 Mio - Züblin H1: Mietertrag 4,1 Mio Fr. (VJ 4,0 Mio) EBITDA 1,7 Mio Fr. (VJ 1,8 Mio) Konzernergebnis 1,8 Mio Fr. (VJ -30,4 Mio) 2018/19: Gute Akquisitionschancen sind rar - Zur Rose: Erhöhung der EBITDA-Zielmarge auf 5 bis 6 Prozent in 2022 Bestätigung der Umsatz- und Ergebniserwartung für 2018 Streben für 2019 Umsatz von mindestens 1,6 Milliarden Franken an - Barry Callebaut: S&P erhöht Rating auf "BBB-" von "BB+" - Mobilezone geht strategische Partnerschaft mit Philion SE Philion übernimmt 30%-Beteiligung der Mister Mobile vom einsAmobile - Tamedia willigt auf Schiedsverfahren für Le Matin-Mitarbeitende ein - Orascom DH zeigt sich gegenüber Investoren zuversichtlicher für Ägypten NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ceva Logistics: Deutsche Bank senkt auf <3% - Logitech: Norges Bank hält Anteil von 2,98% - Sunrise: Norges Bank hält Anteil von 2,84% - Orior: Credit Suisse Funds erhöht auf 5,31% und Swisscanto auf 5,431% - Landis+Gyr: UBS meldet <3%; JPMorgan erhöht auf 6,12% PRESSE DONNERSTAG - Tages-Anzeiger: Novartis will sich offenbar komplett von Sandoz trennen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Dätwyler: Investorentag - Züblin: Conf Call zum Ergebnis H1 2018/19 Freitag: - New Value: Ergebnis H1 Montag: - Zur Rose: aoGV zu Kapitalerhöhung Medpex-Übernahme WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Handelsbilanz (11:00 Uhr) - US: Empire State Index (14:30 Uhr) Einzelhandelsumsatz (14:30 Uhr) Philly Fed Index (14:30 Uhr) Im- und Exportpreise (14:30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14:30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.11. - Aryzta: Kapitalerhöhung über 900 Millionen Franken (10 neue Aktien für 1 alte) Bezugsrechtechtehandel seit 7.11., Handel neue Aktien ab 19.11. - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Fundamenta Real Estate (Termin noch offen, Wechsel von der Berner Börse) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1399 - USD/CHF: 1,0054 - Conf-Future: +2 BP auf 156,54% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz +0,069% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,10% auf 8'940 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,93% auf 8'931 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,86% auf 1'393 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,94% auf 10'484 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,81% auf 25'081 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,90% auf 7'136 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,52% auf 11'413 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,2% auf 21'803 Punkte STIMMUNG - Moderat festere Eröffnung erwartet

