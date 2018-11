UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza und Sartorius Stedim Biotech nehmen Anpassungen in Kooperation vor - Kühne+Nagel baut digitale Plattform zur Seefracht aus - Sonova: Victoria Carr-Brendel und Ludger Althoff neu in Geschäftsleitung - Starrag 2018: Prognose gesenkt - Umsatz und EBIT-Marge in H2 unter H1 Auftragseingang deutlich über Vorjahr erwartet - New Value H1: Verlust von 1,79 Millionen Fr. (VJ -1,02 Mio) - Aryzta: Bei Kapitalerhöhung wurden 97,4% der Bezugsrechte ausgeübt - Asmallworld ernennt Alexander Koenig zum Geschäftsführer von First Class&More - DKSH eröffnet neues Kühlhaus-Lieferzentrum in Myanmar NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Credit Suisse senkt Stimmrechtsanteil unter 3% - Georg Fischer: BlackRock meldet Anteil von 5,38% - Givaudan: Blackrock erhöht Anteil auf 5,02% PRESSE FREITAG - ABB führt in Asien Gespräch für Verkauf der Stromnetz-Sparte (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Montag: - Zur Rose: aoGV zu Kapitalerhöhung Medpex-Übernahme Dienstag: - Julius Bär: Zwischenbericht 10 Mte - Sonova: Ergebnis + MK H1 2018/19 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Verbraucherpreise 10/18 (11.00 Uhr) - US: Industrieproduktion 10/18 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 10/18 (15.15 Uhr) Rede von Fed-Präsident von Chicago, Evans (17.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.11. - Aryzta: Kapitalerhöhung über 900 Millionen Franken, Lieferung und Handel neue Aktien ab 19.11. - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Fundamenta Real Estate (Termin noch offen, Wechsel von der Berner Börse) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1408 - USD/CHF: 1,0057 - Conf-Future: +44 BP auf 156,95% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz +0,058% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: ..% auf 8'... Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,68% auf 8'870 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,91% auf 1'380 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,80% auf 10'400 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,83% auf 25'289 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,72% auf 7'259 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,52% auf 11'354 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,57% auf 21'680 Punkte STIMMUNG - Aufwind dank guten Vorgaben

yr/kw

(AWP)