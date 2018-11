UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär 10 Mte: Verwaltete Vermögen 395 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 398 Mrd) Neugeldzufluss fast 5% (AWP-Konsens: 5,0%) Bruttomarge 87 BP (AWP-Konsens: 89 BP) C/I-Ratio auf 69% gestiegen - damit über Ziel von 64-68% Gesamtkapitalquote bei 19,0%, CET1 Kapitalquote bei 13,0% - Sonova H1: Umsatz 1'303 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'301 Mio) Adj. EBITA 251,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 266,0 Mio) Reingewinn 193,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 200,9 Mio) bestätigt Jahresziele Umsatzwachstum 2018 in LW +2 bis +4% nach Nettodevestitionen erw. EBITA +6 bis +9% erwartet CEO: Preisanstieg im 2-stelligen Bereich bei Plattform-Wechsel erwartet - Novartis-Tochter Sandoz lanciert Mittel gegen Medikamentenabhängigkeit - TKB: CEO Heinz Huber geht zu Raiffeisen, Thomas Koller wird CEO ad interim - Fundamenta Real Estate schreitet mit Wechsel an SIX voran - Start am 6.12. Kapitalerhöhung mit max. Nettoerlös von 86,6 Mio Fr. Platzierungspreis 14,50 Fr. (Verhältnis 3:1) - Panalpina: VRP Peter Ulber tritt an nächster GV nicht zur Wiederwahl an - Zur Rose: Aktionäre stimmen an a.o. GV der Kapitalerhöhung zu - Gurit: Peter Pauli wird aus Verwaltungsrat zurücktreten - Sozialplan für die Mitarbeitenden von Tamedia Editorial Services NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Raiffeisen ernennt Heinz Huber zum neuen CEO Huber übernimmt Vorsitz der Geschäftsleitung per 7. Januar BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Schroders hält neu 3,184 Prozent - Sonova: FIL Limited erhöht auf 3,01% - Logitech: Norges Bank senkt Anteil auf 2,63% und BlackRock auf 5,10% - Georg Fischer: BlackRock, Norges Bank, JPMorgan m. Änderungen; Impax neu 3,02% - Galenica: Norges Bank hält Anteil von 3,08%, JPMorgan 2,998% - GAM: BlackRock und Mario Gabelli halten je über 3% - Orior: UBS Fund Management erhöht auf 10,51% - Kardex: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 2,87% PRESSE DIENSTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Sonova: MK H1 2018/19 Mittwoch: - Nestlé: MK zu Einweihung Nespresso-Fabrik - U-blox: Investorentag Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 2018/19 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Baubeginne- und genehmigungen 10/18 (14.30 Uhr) - CH: BFS Prod.-, Auftrags- und Umsatzstatistik sek. Sektor Q3 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EZV Exporte Oktober zum VM real +6,3%, nominal +6,0% (saisonbereinigt) Importe Oktober zum VM real -3,6%, nominal -1,8% (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss Oktober bei 2,6 Mrd Fr. (saisonber.) Uhrenexporte Oktober +7,2% gg VJ auf 1,99 Mrd Fr. (unbereinigt) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.12. - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Fundamenta Real Estate (Termin noch offen, Wechsel von der Berner Börse) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 07.01.: - Barry Callebaut (24,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1374 - USD/CHF: 0,9924 - Conf-Future: +14 BP auf 157,03% (Montag) - SNB: Kassazinssatz +0,064% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,08% auf 8'805,56 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): -1,06% auf 8'813 Punkte - SLI (Montag): -1,19% auf 1'367 Punkte - SPI (Montag): -1,15% auf 10'313 Punkte - Dow Jones (Montag): -1,56% auf 25'017 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -3,03% auf 7'028 Punkte - Dax (Montag): -0,85% auf 11'245 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,09% auf 21'583 Punkte STIMMUNG - weiter eher negativ, Julius Bär nach Zahlen schwach, Sonova wenig verändert

