UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: US-Gesundheitsbehörde publiziert Warnung zum Medikament Gilenya - Dufry unterzeichnet neuen Vertrag für Ladenflächen auf 15 Fähren - Kühne+Nagel übernimmt Quick International Courier - Umsatz über 200 Mio USD - Hochdorf erhöht Beteiligung an Thur Milch Ring auf 56% für unter 100'000 Fr. - Also vollzieht Übernahme von DISS in Slowenien - Umsatz 81 Mio EUR - Santhera vereinbart mit Idorsia Option auf Erwerb von Vamorolone-Sublizenz Kapitalerhöhung von rund 50 Millionen Franken geplant beruft ausserordentliche Generalversammlung ein Idorsia wird grösster Santhera-Aktionär mit 13,3 Prozent Idorsia erhält neben Aktien Vorauszahlung von 20 Mio USD - Ceva ernennt neuen Managing Director für Australien und Neuseeland - PSP hat für das Brauereigebäude am Bahnhof Wabern einen Mieter gefunden - U-blox senkt Ziele für 2018 Umsatz neu bei 400-410 Mio Fr, EBIT bei 47-52 Mio Fr. erwartet Trendwende in Asien zeichnet sich ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: JO Hambro hält 11,93%, Credit Suisse Funds 5,66% - Zur Rose hält weiterhin Eigenanteil von 1,66% - Castle Alternative: Alpine Select hält neu 3,23% - Burckhardt Compression: BlackRock baut auf 3,0% aus PRESSE MITTWOCH - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Nestlé: MK zu Einweihung Nespresso-Fabrik - U-blox: Investorentag Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 2018/19 Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: OECD Wirtschaftsausblick (11.00 Uhr) - US: Frühindikator Oktober (16.00 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter (14.30 Uhr) Wiederverkäufe Häuser Oktober (16.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen November (16.00 Uhr) - CH: BFS: Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sekundärer Sektor im Q3 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.12. - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Fundamenta Real Estate (Wechsel von BX, erster Tag an SIX 6.12. geplant) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 7.12.: - Datacolor (15,00 Fr.) per 07.01.: - Barry Callebaut (24,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1338 - USD/CHF: 0,9949 - Conf-Future: +16 BP auf 157,19% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz +0,035% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,07% auf 8'775 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,49% auf 8'769 Punkte - SLI (Dienstag): -1,08% auf 1'352 Punkte - SPI (Dienstag): -0,49% auf 10'262 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -2,21% auf 24'466 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,7% auf 6'909 Punkte - Dax (Dienstag): -1,58% auf 11'066 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,35% auf 21'508 Punkte STIMMUNG - Stabilisierungsversuch

lie/cf

(AWP)