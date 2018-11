UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält beschleunigte FDA-Zulassung für Krebsmittel Venclexta für AML - Dufry plant fünf weitere Hudson-Geschäfte am Flughafen Zürich - Valora beruft Sascha Zahnd und Insa Klasing in den Verwaltungsrat - Energiedienst: EBIT im H2 wird deutlich geringer ausfallen als erwartet EBIT des Vorjahres (35 Mio EUR) wird deutlich unterschritten - Romande Energie kauft Firma Demierre Deschenaux SA - Ceva: Deutschland-Chef nimmt den Hut - Sauzedde übernimmt Führung - EFG International ernennt neue Leiterin für Luxemburg-Tochter - Carlo Gavazzi H1: Umsatz 76,0 Mio Fr. (VJ 70,4 Mio) EBIT 6,5 Mio Fr. (VJ 6,4 Mio) Reingewinn 4,6 Mio Fr. (VJ 4,1 Mio) 2018/2019: Insgesamt nehmen Unsicherheitsfaktoren eher zu - Leclanché-CEO: Streben bis 2020 weiterhin einen positiven EBITDA an Wollen Schuldenstand mit Unterstützung von Fefam um 65% senken - Wisekey möchte Verkauf des SSL- und PKI-Geschäfts per Ende 2018 abschliessen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Post Q3: Konzerngewinn sinkt auf 317 Mio Fr. - Postfinance Q3: Betriebsergebnis sinkt um 315 Millionen auf 218 Mio Fr. BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Givaudan: Blackrock senkt Anteil auf 4,98 Prozent - Logitech: Norges Bank meldet Anteil von 2,77%; Blackrock erhöht auf 5,32% - Aryzta: JO Hambro senkt Anteil auf 3,78 Prozent - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 3,03 Prozent - Valiant: Swisscanto Fondsleitung senkt Anteil auf unter 3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - Swissport könnte nach Kanada verkauft werden (Tamedia) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - keine Termine Freitag: - keine Termine Montag: - Aryzta: Trading Update Q1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sek. Sektor im Q3 (09.15h) BFS Beschäftigungsbarometer Q3 2018 (Montag) - EU: EZB-Sitzungsprotokoll 25.10.18 (13.30h) Verbrauchervertrauen 11/18 (vorab, 16.00h) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - US-Aktienmarkt am Donnerstag geschlossen (Thanks Giving) - Nächster Eurex-Verfall: 21.12. - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Fundamenta Real Estate (Wechsel von BX, erster Tag an SIX 6.12. geplant) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1334 - USD/CHF: 0,9938 - Conf-Future: -19 BP auf 157,04% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz +0,038% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,10% auf 8'832,57 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,82% auf 8'841 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,19% auf 1'368 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,80% auf 10'343 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): unver. auf 24'465 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,92% auf 6'972 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,61% auf 12'244 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,65% auf 21'646 Punkte STIMMUNG - weiterhin zurückhaltend, US-Börsen wegen Feiertag geschlossen

