UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält EU-Zulassung für Gen-Therapie Luxturna gegen seltene Form von vererbbarem Sehverlust - Comet ernennt Thomas Wenzel zum Leiter des Röntgensystemgeschäfts - Barry Callebaut: 3 Familien-Aktionäre stimmen Verkaufssperre bis 15.3.19 zu - Hügli-Aktien werden per 3. Dezember 2018 von der Schweizer Börse dekotiert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Givaudan: Blackrock erhöht Anteil auf 5,09 Prozent - Adecco: Norges Bank senkt Anteil auf 2,9% - AMS: Norges Bank senkt Anteil auf 1,82 Prozent - Georg Fischer: BlackRock meldet Anteil von 5,27 Prozent - Siegfried: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,01% - Cassiopea: UBS Fund Management senkt Anteil auf <3 Prozent PRESSE FREITAG - Kühne+Nagel strebt transformativen Grosszukauf an (Bloomberg) - Calida-CEO: Wir sind mit allen Marken der Gruppe profitabel (CH Media) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - Aryzta: Trading Update Q1 Dienstag: - Dottikon ES: Ergebnis H1 2018/19 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - WIRTSCHAFTSDATEN - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste (10.00 Uhr) - US: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste (15.45 Uhr) - CH: BFS Beschäftigungsbarometer Q3 2018 (Montag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.12. - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Fundamenta Real Estate (Wechsel von BX, erster Tag an SIX 6.12. geplant) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (per 3.12.18) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1346 - USD/CHF: 0,9942 - Conf-Future: +19 BP auf 157,23% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz +0,007% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,11% auf 8'791 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,68% auf 8'781 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,63% auf 1'360 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,55% auf 10'287 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): Wegen Feiertag geschlossen - Nasdaq Comp (Donnerstag): Wegen Feiertag geschlossen - Dax (Donnerstag): -0,93% auf 11'139 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): Wegen Feiertag geschlossen STIMMUNG - zurückhaltend, fehlende Impulse aus USA und Japan

yr/cf

(AWP)