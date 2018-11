UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech: Verhandlungen mit Plantronics haben stattgefunden, sind aber beendet - Aryzta Q1: Umsatz 862,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 846 Mio) Organ. Umsatzwachstum +0,3% (AWP-Konsens: -1,2%) 2018/19: Mittleres- bis hohes einstelliges EBITDA-Wachstum erwartet - Ceva: CMA-Angebot zu 30 Fr. pro Aktie beginnt am 22. Januar (bis 18.2.) - Ceva erhöht Erwartungen für 2021: Ziel für bereinigten EBITDA 2021 auf 470-490 Mio USD angehoben EBITDA-Marge soll längerfristig bei über 5 Prozent liegen Nicolas Sartini zum Chief Operating Officer ernannt - DKSH unterzeichnet Vertriebsabkommen mit Laurent Ferrier in Japan - SHL: Finma lehnt Beschwerde von Aktionären gegen Stimmrechtssuspendierung ab - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Israel Englander hält kurzzeitig über 3% - Barry Callebaut: 3 Familien-Aktionäre bilden Gruppe und halten 10,34% - Lastminute.com: Freesailors meldet Anteil von 50,17% - Logitech: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,05% - Mobilezone: Blackrock hält 3% - Partners Group: Morgan Stanley meldet Erwerbspositionen von 15,8% - Valiant: Swisscanto Fondsleitung erhöht Anteil auf 3,0191% - Valora: Ernst Peter Ditsch hält 15,93% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - Valora-Chef "sehr zufrieden" mit dem operativen Geschäft (Cash) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Aryzta (Conf. Call zu Q1) Dienstag: - Dottikon ES: Ergebnis H1 2018/19 Mittwoch: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - WIRTSCHAFTSDATEN - EU: Rede von EZB-Direktor Praet auf dem 33. Internationalen Zinsforum (10.00) Eröffnungsrede von EZB-Präsident Draghi vor Europäischem Parlament (15.00) Eröffnungsrede von Draghi als ESRB-Chef vor Europ. Parlament (17.00) - US: Chicago Fed Index August 2018 (14.30) - CH: BFS Beschäftigungsbarometer Q3 2018 (Montag) - CS-CFA Index November (Mittwoch) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.12. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (22.1. bis 18.2. vorauss.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Fundamenta Real Estate (Wechsel von BX, erster Tag an SIX 6.12. geplant) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (per 3.12.18, letzter Handelstag 30.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1326 - USD/CHF: 0,9970 - Conf-Future: +45 BP auf 157,70% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz +0,003% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,07% auf 8'852,12 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,74% auf 8'846 Punkte - SLI (Freitag): +0,71% auf 1'369 Punkte - SPI (Freitag): +0,69% auf 10' Punkte - Dow Jones (Freitag): -0,73% auf 24'286 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,48% auf 6'939 Punkte - Dax (Freitag): +0,49% auf 11'193 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,76% auf 21'812 Punkte STIMMUNG - Leicht freundliche Eröffnung erwartet - Zyklische und Banken vorbörsl. gesucht

