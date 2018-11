UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis-Tochter Alcon kündigt für Kapitalmarkttag Details zum Spin-Off an will Abspaltung mit klarer Strategie vollziehen legt am Kapitalmarkttag Pläne für Kapitalallokation vor plant ab 2020 regelmässige Dividende peilt Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich ab 2023 an Sandoz erhält EU-Zulassung für Biosimilar Ziextenzo bei Neutropenie - Roche erhält FDA-Zulassung für Actemra-Autoinjektor - Dottikon ES H1: Umsatz 56,6 Mio Fr. (VJ 70,1 Mio) Ergebnis 2,0 Mio Fr. (VJ 9,6 Mio) EBIT 2,4 Mio Fr. (VJ 11,4 Mio) - Barry Callebaut erweitert Partnerschaft in Indonesien und baut neue Fabrik - Emmi ernennt Ricarda Demarmels zur neuen Finanzchefin - Abgang bei Orior NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Julius Bär: Wellington Management Group senkt Anteil auf 2,79% - Ceva Logistics: Holding Mario Saradar Sal meldet Anteil von 8,064% - Georg Fischer: BlackRock meldet Anteil von 5,36 Prozent - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - Santhera: Idorsia Pharmaceuticals hält Anteil von 13,28% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 2,92% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Novartis: Alcon Capital Markets Day in New York Mittwoch: - LafargeHolcim: Capital Markets Day - Asmallworld: aoGV zu neuem VR, Erhöhung genehmigtes Kapital Donnerstag: - Swiss Life: Investorentag - GV: Rapid Nutrition WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: FHFA-Index September 2018 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen November 2018 (16.00 Uhr) - CH: BFS Parahotellerie im 3. Quartal 2018 (Mittwoch) CS-CFA Index November (Mittwoch) Seco BIP Quartalsschätzungen Q3 2018 (Donnerstag) SNB Finanzierungsrechnung 2017 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.12. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (22.1. bis 18.2. vorauss.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Fundamenta Real Estate (Wechsel von BX, erster Tag an SIX 6.12. geplant) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (per 3.12.18, letzter Handelstag 30.11.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1316 - USD/CHF: 0,9987 - Conf-Future: -12 BP auf 157,61% (Montag) - SNB: Kassazinssatz +0,012 (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,12% auf 8'921 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,97% auf 8'931 Punkte - SLI (Montag): +1,27% auf 1'387 Punkte - SPI (Montag): +0,89% auf 10'450 Punkte - Dow Jones (Montag): +1,46% auf 24'640 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +2,06% auf 7'082 Punkte - Dax (Montag): +1,45% auf 11'355 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,64% auf 21'952 Punkte STIMMUNG - Verschnaufpause angesichts Unsicherheiten erwartet

mk/ys

(AWP)