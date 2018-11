UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - LafargeHolcim bestätigt Ziele an Capital Markets Day 2018: Wachstum Nettoverkaufsertrags von 4-6% 2019: Umsatzwachstum 3-5% - EBITDA mindestens +5% Beschleunigter Schuldenabbau bis Ende 2019 geplant - Roche-Tochter Genentech übernimmt US-Biotechfirma Jecure - Arbonia schliesst Werk und baut 80 Arbeitsplätze in Belgien ab - Castle Private Equity schliesst Aktienrückkauf zu Fixpreis ab - Ceva hofft auf Lastwagentransporte zwischen China und Europa - Hypothekarbank Lenzburg startet mit neon und Sonect Open-Banking-Projekt - Kudelski-Technologie schützt Fussballclub Benfica vor TV-Piraterie - ObsEva startet Phase-3-Studie mit Nolasiban - Wisekey integriert Istana-Plattform in INeS-Sicherheitslösung für Smart Cars NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Norges Bank hält 3,04% - CS Funds senkt unter 3% - Ceva Logistics: UBS Fund Management hält unter 3% - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 2,8 Prozent - Georg Fischer: Norges Bank meldet Anteil von 2,5% - Peach Property: Universal Investment meldet 3,1% - U-blox: Credit Suisse erhöht Anteil auf 11,7% PRESSE MITTWOCH - CS plant nach Brexit EU-"Trading Hub" in Madrid (Bloomberg) - Unilever hat im Bieterrennen mit Nestlé um indische GSK-Sparte Nase vorn (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - LafargeHolcim: Capital Markets Day - Asmallworld: aoGV zu neuem VR, Erhöhung genehmigtes Kapital Donnerstag: - Swiss Life: Investorentag (Conf Call 8.30 Uhr) - GV: Rapid Nutrition Freitag: - GV: New Venturetec WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Parahotellerie im 3. Quartal 2018 (9.15 Uhr) CS-CFA Index November (10.00 Uhr) - EU: Geldmenge M3 10/18 (10.00 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 10/18 (vorläufig) (14.30 Uhr) BIP Q3/18 (2. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Privater Konsum Q3/18 (14.30 Uhr) Verkauf neuer Häuser 10/18 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 11/18 (16.00 Uhr) Energieministerium Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) Fed-Chef Powell hält eine Rede in New York (18.00 Uhr) - CH: Seco BIP Quartalsschätzungen Q3 2018 (Donnerstag) SNB Finanzierungsrechnung 2017 (Donnerstag) KOF Konjunkturbarometer (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: GFK-Konsumklima für Dezember 10,4 PKT (Prognose 10,5); GG 10,6 VM SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.12. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (22.1. bis 18.2. vorauss.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Fundamenta Real Estate (Wechsel von BX, erster Tag an SIX 6.12. geplant) - Alcon (Aspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (per 3.12.18, letzter Handelstag 30.11.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,1281 - USD/CHF: 0,9993 - Conf-Future: +20 BP auf 157,81% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,012% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,29% auf 8'924 Punkte (08.10 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,37% auf 8'898 Punkte - SLI (Dienstag): -0,51% auf 1'380 Punkte - SPI (Dienstag): -0,33% auf 10'416 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,44% auf 24'749 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,01% auf 7'083 Punkte - Dax (Dienstag): -0,40% auf 11'309 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,02% auf 22'177 Punkte STIMMUNG - Leicht freundlich zur Wochenmitte - LafargeHolcim im Fokus

rw/kw

(AWP)