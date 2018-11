UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life kommuniziert neue Dreijahresziele von 2019 bis 2021 Dividendenquote von 50 bis 60% angestrebt (bisher: 30-50%) Eigenkapitalrendite von 8 bis 10% angestrebt SST-Quote soll zwischen 140 und 190% liegen Fee-Ergebnis soll auf 600-650 Mio Fr. gesteigert werden Cash-Transfer von kumuliert 2 bis 2,25 Mrd Fr. weitere Kosteneinsparungen geplant kündigt Aktienrückkauf von 1 Mrd Fr. an - Roche-Mittel Rituxan erhält Konkurrenz in den USA - FDA lässt Biosimilar zu - Novartis erhält EU-Zulassung für Gilenya zur Behandlung v. Jugendlichen mit MS - Dufry setzt Rückzug von brasilianischer Börse um - Clariant erweitert Kapazität von Ethylenoxid-Produktion in Gendorf - Zur Rose: Aktionäre haben rund ein Drittel der neuen Aktien gezeichnet Rest wird an neue Investoren verkauft Bezugsrechtemission ab - Angebotspreis von 93 Fr. - Berner Kantonalbank ernennt Armin Brun zu neuem CEO - Vaudoise-VR ernennt Frédéric Traimond zum Direktionsmitglied - Kuros legt Bezugspreis für Kapitalerhöhung auf 2,50 Franken je Aktie fest - Aevis 9 Mte: Umsatz bei 469,1 Mio Fr. (VJ 487,0 Mio) Kapitalerhöhung "im moderatem Umfang" in nächsten Monaten möglich - Cosmo will mit Wandelanleihe bis zu 200 Mio Euro aufnehmen Lizenznehmer Dr. Falk erhält Zulassung in Europa für Relafalk - MCH lanciert neues Format in der Schweiz - Alpine Select lanciert Rückkaufprogramm über 5 Prozent der Aktien - Villars mit Gewinnwarnung für 2018 - Ergebnis über 50% unter Vorjahr NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Givaudan: Blackrock meldet Anteil von 4,97 Prozent - Adecco: BlackRock erhöht Anteil auf 5,17% - Logitech: BlackRock meldet Anteil von 5,31% und Norges Bank von 2,81% - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 3,05 Prozent - Georg Fischer: BlackRock meldet Anteil von 5,19% - Aryzta: Norges Bank senkt Erwerbspositionen auf 2,99% - Santhera: Santhera meldet Eigenanteil an Veräusserungspositionen von 25,76% - The Native: Sergey Skatershchikov senkt Anteil auf 1,4% - U-blox: Credit Suisse senkt Anteil auf 10,97% - Castle Alternative: Fürst von und zu Liechtenstein senkt Anteil auf 4,26% PRESSE DONNERSTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swiss Life: Investorentag (ab 10.30h) - GV: Rapid Nutrition Freitag: - GV: New Venturetec Montag: - Glencore: Investor Update (Conf. Call 14.00 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Wirtschafts- und Industrievertrauen 11/18 (11.00h) Verbrauchervertrauen 11/18 (endgültig, 11.00h) - US: Private Einkommen und Ausgaben 10/18 (14.30h) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30h) Schwebende Hausverkäufe 10/18 (16.00h) Sitzungsprotokoll 8.11.20 (20.00h) - CH: KOF Konjunkturbarometer (Freitag) Detailhandelsumsätze Oktober 2018 (Montag) Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2018 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH Seco: BIP real Q3 2018 bei -0,2% gg Vorquartal und +2,4% gg Vorjahr BIP real Q2 rev. +0,7% gg VQ (alt: +0,7%), +3,5% (alt +3,4%) gg VJ SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.12. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (22.1. bis 18.2. vorauss.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Fundamenta Real Estate (Wechsel von BX, erster Tag an SIX 6.12. geplant) - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (per 3.12.18, letzter Handelstag 30.11.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1302 - USD/CHF: 0,9931 - Conf-Future: -5 BP auf 157,76% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,009% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,72% auf 8'958,15 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): -0,04% auf 8'895 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,15% auf 1'378 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,02% auf 10'414 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): +2,50% auf 25'366 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,95% auf 7'292 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,09% auf 11'299 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,39% auf 22'263 Punkte STIMMUNG - Geldpolitische Entspannungssignale des Fed stützen

