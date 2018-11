UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan lanciert mit Partnern neue Plattform für die Nahrungsmittelbranche - DKSH vertreibt künftig Bahlsen-Produkte in Malaysia - Hypothekarbank Lenzburg startet Kooperation mit Finanzportal Savedo - Newron-Partner Zambon erhält Zulassung für Xadago in Australien - Panalpina investiert in seine Infrastruktur in Kenia NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Axpo-Verwaltungsrat Rudolf Hug tritt nach 16 Jahren zurück BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Castle Alternative: Alpine Select erhöht Anteil auf 5,05% - Castle Private Equity steigert Eigenanteil auf 33,781 - Georg Fischer: BlackRock meldet Anteil von 5,29% - Norges Bank 3,01% - Interroll: Massachusetts Mutual Life meldet Anteil von 3,09% - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 2,92% - Sunrise: JPMorgan meldet Anteil von 2,996 Prozent - Tecan: Massachusetts Mutual meldet Anteil von 5,81% - The Native: Andrey Molchanov meldet Anteil von 8,03% - U-blox: Credit Suisse meldet Anteil von 11,83% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: New Venturetec Montag: - Glencore: Investor Update (Conf. Call 14.00 Uhr) Dienstag: - Orell Füssli: MK zum Stand der Ausrichtung des Unternehmens, Zürich WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr) - EU: Arbeitslosenzahlen Oktober 2018 (11.00 Uhr) Verbraucherpreise November 2018 (vorab; 11.00 Uhr) - US: Chicago Einkaufsmanagerindex November 2018 (15.45 Uhr) - CH: Detailhandelsumsätze Oktober 2018 (Montag) Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2018 (Montag) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2018 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - US: Fed-Minutes veröffentlicht - Fast alle Mitglieder halten baldige Leitzinsanhebung für notwendig; diskutierten über Änderung der Formulierung 'weitere graduelle' Anhebungen - DE: Einfuhrpreise Oktober +4,8% gg Vorjahr (Prognose +4,2) Einzelhandelsumsatz nominal Oktober +7,1% gg Vorjahr Einzelhandelsumsatz nominal Oktober -0,3% gg Vormonat Einzelhandelsumsatz real Oktober +5,0% gg Vorjahr (Prognose +1,4) Einzelhandelsumsatz real Oktober -0,3% gg Vormonat (Prognose +0,4) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.12. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (22.1. bis 18.2. vorauss.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Fundamenta Real Estate (Wechsel von BX, erster Tag an SIX 6.12. geplant) - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (per 3.12.18, letzter Handelstag HEUTE) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1347 - USD/CHF: 0,9964 - Conf-Future: +23 BP auf 158,02% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,010% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,09% auf 9'024 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +1,36% auf 9'016 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,35% auf 1'396 Punkte - SPI (Donnerstag): +1,23% auf 10'542 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,11% auf 25'339 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,25% auf 7'273 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,01% auf 11'298 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,40% auf 22'351 Punkte STIMMUNG - Gut gehaltene Eröffnung erwartet; G20-Gipfel und Handelsgespräche zwischen USA und China im Fokus

kw/ys

(AWP)