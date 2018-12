UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis präsentiert weitere Studiendaten zu Krebsmittel Kymriah vermeldet mit Revolade positive Daten bei Autoimmunkrankheit ITP veröffentlicht weitere Studiendaten zu Crizanlizumab erhält von FDA Priority Review für AVXS-101 - Roche: Längerfristige Daten zu Polatuzumab-Behandlung untermauern Vorteil - UBS erhält grünes Licht für Mehrheitsbeteiligung in China - Implenia mit Gewinnwarnung für 2018 Wertberichtigungen für 2018 zwischen 70 und 90 Mio Fr. Dividendenausschüttung für 2018 geplant Mittelfristzielen gelten unverändert - MCH Group mit Gewinnwarnung für 2018 Negatives Ergebnis vor Sondermassnahmen von mindestens 14 Mio. Fr. Rückstellungen für Restrukturierungen 30 bis 40 Mio Fr. Probleme in der Sparte International haben sich akzentuiert Ergebnisse der Strategieüberprüfung für Februar angekündigt - Valora passt Gruppenstruktur an - Abbau von 30 Stellen bis Ende 2019 geplant Roger Vogt übernimmt Leitung der Division Retail - Airopack präsentiert umfassenden Rekapitalisierungsplan Bezugsrechtsangebot über 117 Mio Euro Quint Kelders tritt als CEO zurück - VRP Kohler übernimmt ad interim - Arbonia ernennt Daniel Wüest zum neuen Finanzchef - EPH 9 Mte: Netto-Mieteinnahmen 51,6 Mio USD (VJ 52,1 Mio) - Leclanché: Übernahmekommission entscheidet bei FEFAM im Sinne der Firma - Polyphor meldet positive Ergebnisse von FDA-Treffen wegen Balixafortide - Von Roll lanciert Geschäftseinheit für E-Mobilität - Jens Lange wird Chef - VZ Holding ernennt Simon Tellenbach zum Leiter Firmenkundengeschäft - Zur Rose: Grösster Aktionär übte Bezugsrechte versehentlich nicht aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Schweizer Börse SIX begrüsst Notrecht des Bundesrates gegen EU - Übernahme der SIX Payment Services durch Worldline abgeschlossen BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock erhöht Anteil auf 5,37% - Aryzta: Norges Bank senkt Anteil auf 2,88% - Cicor: Quaero Capital senkt Anteil auf 2,70% - GAM: UBS Fund Management senkt Anteil unter 3% - Georg Fischer: BlackRock meldet Anteil von 5,13% - Landis+Gyr: Nordea erhöht Anteil auf 3,05% - Logitech: BlackRock meldet Anteil von 5,55% - Newron: AXA Investment Managers meldet Anteil von 3,28% - Obseva meldet Eigenanteil von 4,5911%/6,6538% - U-blox: Credit Suisse senkt Anteil auf 11,17% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Glencore: Investor Update (Conf. Call 14.00 Uhr) Dienstag: - Orell Füssli: MK zum Stand der Ausrichtung des Unternehmens, Zürich Mittwoch: - BFW: ao GV zu Kapitalherabsetzung, Frauenfeld - Landis+Gyr: Investorentag - Zurich Insurance: Investorentag - GV: Datacolor WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Detailhandelsumsätze Oktober 2018 (09:15) Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2018 (09:30) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe November 2018 (endgültig) EZB Monatsbericht November 2018 (15:45) - US: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe November 2018 (endgültig) (15:45) Bauinvestitionen Oktober 2018 (16:00) ISM Verarbeitendes Gewerbe November 2018 (16:00) Fed-Präsident von Dallas, Kaplan, hält eine Rede in Texas (19:00) - CH: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2018 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Hypo-Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen unverändert bei 1,5% SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.12. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (22.1. bis 18.2. vorauss.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Fundamenta Real Estate (Wechsel von BX, erster Tag an SIX 6.12. geplant) - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) - Hügli (per HEUTE) EX-DIVIDENDE DATEN: per 7.12.: - Datacolor (15,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1342 - USD/CHF: 0,9975 - Conf-Future: +19 BP auf 158,21% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,015% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +1,50% auf 9'174 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,25% auf 9'038 Punkte - SLI (Freitag): -0,30% auf 1'392 Punkte - SPI (Freitag): -0,01% auf 10'541 Punkte - Dow Jones (Freitag): +0,79% auf 25'538 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,79% auf 7'331 Punkte - Dax (Freitag): -0,36% auf 11'257 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,00% auf 22'575 Punkte STIMMUNG - "Waffenstillstand" zwischen USA und China beflügelt die Märkte

