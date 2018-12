UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich: Werden Finanzziele 2017-2019 voll erfüllen Bis Ende 2018 Kostensenkungen von 1,1 Mrd des 2019-Ziels von 1,5 Mrd Auf Kurs zu Cashflow-Ziel von über 9,5 Mrd USD für 2017-2019 - Roche: FDA erteilt für Tecentriq-Kombination bei Lungenkrebs 'Priority Review' - Adecco übernimmt Mehrheit an deutschem Anbieter LOGworks - GKB einigt sich in Steuerstreit mit deutscher Justiz - zahlt 4,7 Mio Euro - Komax-Verwaltungsrat schlägt Mariel Hoch als neues Mitglied vor - Kudelski-Tochter Nagra erhält Auftrag im Balkan - Wisekey gründet Joint Venture in Saudi Arabien - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: BlackRock meldet Anteil von 3,18% - Landis+Gyr: UBS meldet Anteil von 5,83%/0,78% - Nebag: Quaero Capital senkt Anteil auf 2,62% - Sunrise: Norges senkt Anteil auf 2,93% - Temenos: Affiliated senkt Anteil auf 2,99% PRESSE MITTWOCH - ABB-CEO: "China könnte in 3 Jahren grösster Absatzmarkt sein" (Handelsblatt) - Dufry-CEO: Dufry will Dividendenpolitik fortsetzen (FuW) - Bâloise-CEO: Fusionsszenario ist nicht auf dem Tisch (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Zurich Insurance: Investorentag Donnerstag: - Schaffner: Ergebnis + BMK 2017/18 - Molecular Partners: R&D Day in New York - Fundamenta Real Estate AG: 1. Handelstag an SIX Freitag: - keine Termine - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: PMI Dienste 11/18 (endgültig, 10.00h) - FR: OECD veröffentlicht Bericht über die Entwicklung der öffentlichen Einnahmen sowie der Konsumbesteuerungen in OECD-Ländern (11.00) - EU: Einzelhandelsumsatz 10/18 (11.00h) - US: Fed Beige Book (20.00h) - CH: BFS Touristische Beherbergung Oktober/Sommersaison 2018 (Donnerstag) SNB Devisenreserven November 2018 (Freitag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Kein US-Handel HEUTE (Gedenken an Ex-Präsident G. Bush) - Nächster Eurex-Verfall: 21.12. - - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (22.1. bis 18.2. vorauss.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Fundamenta Real Estate (Wechsel von BX, erster Tag an SIX 6.12. geplant) - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) EX-DIVIDENDE DATEN: per 7.12.: - Datacolor (15,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1322 - USD/CHF: 0,9994 - Conf-Future: +55 BP auf 159,08% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,061% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,88% auf 9'005,29 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): -0,24% auf 9'085 Punkte - SLI (Dienstag): -0,75% auf 1'400 Punkte - SPI (Dienstag): -0,28% auf 10'602 Punkte - Dow Jones (Dienstag): -3,10% auf 25'027 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -3,80% auf 7'158 Punkte - Dax (Dienstag): -1,14% auf 11'335 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,53% auf 21'919,33 Punkte STIMMUNG - Schwache US-Vorgaben belasten

uh/tt

(AWP)