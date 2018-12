UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Pharmachef O'Day geht wird durch William Anderson, CEO von Genentech, abgelöst schlägt Hans Clevers zur Wahl in den Verwaltungsrat vor - Novartis präsentiert Wirksamkeits-Daten für Brustkrebsmedikament Kisqali - Bâloise nominiert Christoph Mäder und Markus Neuhaus als neue Verwaltungsräte - Lonza plant Entwicklungs- und Produktionsanlage in China - SGS erweitert Kapazität für bioanalytische Tests in Frankreich - Alpiq: CEO Jasmin Staiblin wird Unternehmen per Ende Jahr verlassen VR-Präsident Jens Alder übernimmt operative Führung Unternehmensstrategie bestätigt, wird "konsequent umgesetzt" - BKW beruft Antje Kanngiesser neu in die Konzernleitung - Energiedienst entlässt Geschäftsleitungsmitglied wg strategischer Differenzen - Barry Callebaut erhält Genehmigung und schliesst Deal mit Burton's Biscuits ab - Hochdorf korrigiert Jahresprognose nach unten 2018: Neu Umsatz von 540-570 Mio Fr. erwartet EBIT im Vergl. zum Produktionserlös von 3,5-4,0% erwartet - VonRoll: Hauptaktionär wandelt Wandelanleihen über 163 Mio Fr. in Aktien Wandlung entlastet ab 2019 das Nettoergebnis um 6 Mio Fr. - SFS erweitert Geschäftsleitung um Claude Stadler - Basilea erhält Meilensteinzahlung von 10 Mio Fr. für Cresemba - IVF reorganisiert Geschäftsleitung - Hannes Leu neuer CFO - Kuros erhält von FDA Zulassungserweiterung für MagnetOs Putty in USA - Obseva präsentiert an R&D-Tag Pläne für kommerzielle Aktivitäten - Wisekey hat Expansionspläne im chinesischen Markt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,02% - Sonova: BlackRock meldet Anteil von 5,05% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - SHL: ao GV u.a. zu VR-Wahlen Dienstag: - Leclanché: ao GV zu Kaptalerhöhung, neuem VR-Präsident - Santhera: ao GV zu Kapitalerhöhung - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2018 (nachbörslich) Mittwoch: - Credit Suisse: Investor Day - BKW: MK zu Einstellung AKW Mühleberg - GV: Barry Callebaut WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Sentix-Investorvertrauen (10.30 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco Arbeitslosenquote November 2,5% (VM 2,4%), saisonber. 2,4% (VM 2,5%) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.12. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (22.1. bis 18.2. vorauss.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1298 - USD/CHF: 0,9885 - Conf-Future: -30 BP auf 156,87% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,088% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,84% auf 8'667,35 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +0,94% auf 8'741 Punkte - SLI (Freitag): +0,91% auf 1'343 Punkte - SPI (Freitag): +0,91% auf 10'221 Punkte - Dow Jones (Freitag): -2,24% auf 24'389 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -3,06% auf 6'969 Punkte - Dax (Freitag): -0,21% auf 10'788 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -2,12% auf 21'220 Punkte STIMMUNG - weiterhin hohe Nervosität

cf/

(AWP)