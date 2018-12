UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB und Hitachi besiegeln Deal zu Stromnetz-Sparte Neuausrichtung führt zu Effizienzsteigerung von 500 Millionen USD ABB behält 19,9 Prozent an Stromnetz-Sparte Option für Verkauf der restlichen 19,9 Prozent Abschluss der Transaktion H1 2020 erwartet Neuausrichtung führt zu Restrukturierungskosten von 500 Millionen USD Niveau der Dividende soll beibehalten werden Erlös aus Transaktion von 7,6 bis 7.8 Mrd USD erwartet will Erlös aus Transaktion für Aktienrückkauf oder Ähnliches verwenden Bisherige Matrixstruktur wird mit Abschluss der Transaktion aufgelöst stellt für Q4-Zahlen-Präsentation Strategie-Update in Aussicht will "Single-A"-Kreditrating langfristig halten Investor Cevian stellt sich hinter Umbaupläne von ABB ABB-CEO: Wir starten neues Kapitel Wollen jährlich um 3 bis 6 Prozent wachsen EBITA-Marge von 13 bis 16 Prozent angestrebt Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für den Verkauf Ausschüttung von 100% des Erlöses zeigt Vertr. in neue Strategie Haben genügend finanzielle Kraft für Akquisitionen - Bâloise: Alexander Bockelmann wird CTO bei der Bâloise Group - Roche-Medikament Herceptin erhält in den USA Konkurrenz von Herzuma EMA erteilt PRIME-Status für Risdiplam zur Behandlung von SMA - Novartis: Stellenzahl in Schweiz nach Abbauprogramm dürfte konstant bleiben - Sika eröffnet Werk in Guatemala und stärkt Präsenz in Mittelamerika - Zurich transferiert Portfolio an Catalina erwartet aus Transaktion kleinen negativen Gewinneffekt im Q4 - Intershop verkauft drei Liegenschaften für insgesamt 227 Mio Franken - Rieter schliesst Kauf von 25% an spanischer Electro-Jet ab - Graubündner Kantonalbank ernennt Daniel Fust zum neuen Konzernchef - Investis verkauft Mehrheitsanteil an Projektfirma La Foncière de la Dixence - Kuros blickt auf transformatives Jahr zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Repower und Investmentfirma Omnes gründen Joint Venture Repower Renewable BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Sunrise: Norges meldet Anteil von 3,24% - Santhera: Roderick Wong (RTW Fonds) meldet Anteil von 2,79% - Sonova: BlackRock meldet Anteil von 5,07% - Sika: Massachusetts Financial Services meldet Anteile von 3,03% - Leclanché meldet zwei Beteiligungsveränderungen - Landis+Gyr: UBS erhöht Anteil auf <3% - Julius Bär: Wellington Management Group erhöht Anteil auf 3% - Georg Fischer: Norges Bank meldet Anteil von 2,85% - Geberit: Marathon Asset Management meldet Anteil von 2,999% Prozent - Adecco: BlackRock meldet Anteil von 4,995% - Aryzta: JO Hambro erhöht Anteil auf 5,08% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - Salt-Chef ist zufrieden mit Kundenzahlen im Festnetzbereich (Tages-Anzeiger) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Handelsbilanz (10.00 Uhr) Verbraucherpreise (11.00 Uhr) - US: Empire State Index (14.30 Uhr) NAHB-Index (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.12. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (22.1. bis 18.2. vorauss.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.12.: - Banque Cantonale de Genève (2,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 1,1286 - USD/CHF: 0,9973 - Conf-Future: +31 BP auf 157,07% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,079% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,03% auf 8'716 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -1,15% auf 8'714 Punkte - SLI (Freitag): -1,19% auf 1'340 Punkte - SPI (Freitag): -1,16% auf 10'176 Punkte - Dow Jones (Freitag): -2,02% auf 24'101 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -2,26% auf 6'910 Punkte - Dax (Freitag): -0,54% auf 10'866 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,62% auf 21'507 Punkte STIMMUNG - Kaum Bewegung zum Auftakt erwartet

