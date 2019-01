UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant reduziert Anteil an niederländischer Stahl um 25% auf 14,8% - Dufry schliesst Rückzug von brasilianischer Börse ab - Nebag beziffert inneren Wert der Aktie per Ende 2018 auf 9,93 Franken - Schweiter hat Übernahme von Perspex abgeschlossen - U-Blox klagt in den USA wegen Patentstreits mit Interdigital - Wisekey geht Partnerschaft in China im Bereich vernetzte Autos ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN vom 29.12.2018: - Sonova: Familie Hans-Ulrich Rihs meldet Anteil von 5,67% - Sunrise: Norges meldet Anteil von 2,99% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 3,11% - Interroll: Allianz senkt Anteil auf 4,9996% - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 4,76% - Cosmo: Credit Suisse meldet Anteil von 10,06% - Alpine Select: Stefan Rihs meldet Anteil v 5,36%, Hans-Ueli Rihs senkt auf <3% - IGEA Pharma: Diego Mortillaro meldet Anteil von 15,24% - Obseva: Wellington Management Group meldet Anteil von 3,39% - The Native: Geometry Capital senkt Anteil auf <3% vom 03.01.2019 - Temenos: Massachusetts Mutual/Oppenheimer erhöht Anteil auf 5,00% PRESSE DONNERSTAG - UBS strebt laut Verwaltungsratspräsident Weber keine Bankenfusionen an (TA) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag (3.1.2019): - Keine Termine Freitag (4.1.2019): - Jungfraubahn: Frequenzen 2018 Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember 2018 (09.30 Uhr) - EU: Geldmenge M3 11/18 (10.00 Uhr) - US: ADP-Beschäftigung 12/18 (14.15 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Bauinvestitionen 11/18 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/18 (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.01. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (genauer Termin noch ausstehend) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) EX-DIVIDENDE DATEN: per 07.01.: - Barry Callebaut (24,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1213 - USD/CHF: 0,9861 - Conf-Future: -18 BP auf 157,71% (Freitag, 31.12.) - SNB: Kassazinssatz -0,154% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,65% auf 8'374 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag, 31.12.): +2,85% auf 8'429 Punkte - SLI (Freitag): +2,86% auf 1'296 Punkte - SPI (Freitag): +2,65% auf 9'830 Punkte - Dow Jones (Mittwoch, 2.1.): +0,08% auf 23'346 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch, 2.1.): +0,46% auf 6'666 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,20% auf 10'580 Punkte - Nikkei 225: (3.1. geschlossen) STIMMUNG - Schwacher Jahresauftakt nach Apple-Warnung erwartet

