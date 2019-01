UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS kooperiert für Gesichtserkennung mit chinesischer Softwarefirma Face++ - Vifor erzielt in Phase-I-Studie mit oralem Ferroportinhemmer gute Daten - Addex verfügt per Ende 2018 über Barmittel von 41,7 Millionen Franken - Airopack ernennt Jean-Baptiste Lucas zum CEO - Basilea 2018: Umsatz von 133 Mio Fr. - Guidance lautete auf 120-130 Mio Fr. - Crealogix: Oliver Weber nimmt Einsitz in Gruppenmanagement für Marc Stähli - Fundamenta erhält weitere 3,84 Millionen Franken aus Greenshoe - Idorsia gibt Start der Dosierungs-Studie mit Cenerimod bekannt - Zur Rose schliesst Übernahme von Medpex ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Morgan Stanley meldet Erwerbspositionen von 6,61% - Geberit: Marathon Asset Management senkt Anteil auf 2,996% - UBS meldet Eigenanteil an Erwerbspositionen von 4,95% - Ascom: Norges Bank meldet Anteil von 3,01% - Asmallworld: Hansainvest meldet Anteil von 7,76% - BFW Liegenschaften: CACEIS erhöht Anteil auf 3,05% - Cicor: LLB Swiss Investment AG meldet Anteil von 4,48% - Cosmo: Credit Suisse meldet Erwerbspositionen von 9,32% - Implenia: Loys Investment meldet Anteil von 3,1% - Landis+Gyr: Nordea 1 meldet Anteil von 2,96%; UBS senkt auf <3% - Sunrise: BlackRock meldet Anteil von 3,22% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau - UBS soll Christian Meissner als möglichen CEO-Nachfolger kontaktiert haben (Bloomberg) - CS soll sich in den USA hinter verschlossenen Türen einer Altlast aus der Finanzkrise entledig haben (Zentralschweiz/Ostschweiz am Sonntag) PRESSE MONTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Sika: Umsatz 2018 Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Sentix-Investorvertrauen (10.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz (11.00 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter (16.00 Uhr) ISM-Index Dienste (16.00 Uhr) - CH: Seco Arbeitsmarktdaten Dezember (Dienstag) MK zu Arbeitslosenzahlen, Stellenmeldepflicht und Arbeitslosenkasse BFS: Detailhandelsumsätze November (Dienstag) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember (Mittwoch) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Auftragseingang Industrie November -1,0% gg Vormonat (Prognose -0,1) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.01. - Übernahmeangebote: - Ceva: CMA CGM SA bietet 30 Fr. pro Aktie (genauer Termin noch ausstehend) - IPO/Neukotierungen (angekündigt/erwartet): - Alcon (Abspaltung Novartis, Kotierung an SIX erwartet im H1 2019) - Dekotierungen: - Goldbach (Übernahme durch Tamedia, spätestens Frühjahr 2019) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Barry Callebaut (24,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1244 - USD/CHF: 0,9849 - Conf-Future: -46 BP auf 158,41% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,205% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,42% auf 8'645 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): +1,68% auf 8'609 Punkte - SLI (Freitag): +2,27% auf 1'320 Punkte - SPI (Freitag): +1,77% auf 10'033 Punkte - Dow Jones (Freitag): +3,29% auf 23'432 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +4,26% auf 6'738,86 Punkte - Dax (Freitag): +3,37% auf 10'768 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +2,44% auf 20'039 Punkte STIMMUNG - Positive Stimmung vom Freitag hält an - nach Powell-Aussagen

(AWP)